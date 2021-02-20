F3 Asya Yas Marina: Pasma kazandı, Cem altıncı oldu!

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, dün gerçekleştirilen F3 Asya serisinin 13. yarışını sekizinci sırada tamamlamış ve yine puan almayı başarmıştı.

Dünkü yarışta atılan en hızlı turlara göre belirlenen 14. yarışın gridinde Cem, 10. sırada yer alıyordu. Harika bir start alarak daha ilk turlarda yedinci sıraya çıkan temsilcimiz, daha sonra Roy Nissany'i geride bıraktı ve altıncı sıraya yükseldi.

Yarışa birden fazla kez güvenlik aracı girerken, Cem altıncılık için sürekli David Vidales'i zorladı.

Cem, son tura kadar İspanyol sürücüyü zorlasa da, rakibini geçme fırsatı bulamadı fakat damalı bayrağı altıncı sırada görerek yine iyi bir sonuca imza attı.

Cem, çaylak sürücüler arasında en iyisi olmayı da başardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Guanyu Zhou, startla birlikte Patrik Pasma'ya geçildi ve tüm yarış Finlandiyalı sürücüyü zorlasa da rakibini geçmeyi başaramadı.

Son yarışlarda giderek daha iyi bir performans gösteren Pasma, damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzanan isim oldu.

Zhou ikinci olup podyuma çıkarken, Jehan Daruvala da üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Kush Maini, son tura kadar Daruvala'yı zorlasa da, takım arkadaşını geçemedi ve dördüncü sırada finiş gördü.

Vidales beşinci, Cem altıncı, Nissany yedinci ve Roberto Faria sekizinci oldu. İlk onu Reece Ushijima ve Lorenzo Fluxa tamamladı.

Serinin son yarışı bugün TSI 13:20'de yapılacak.