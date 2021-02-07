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F3 / Yarış raporu

F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem yarış dışı kaldı

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F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem yarış dışı kaldı
Ekleyen:
, Editör

Yas Marina'da gerçekleştirilen F3 Asya serisinin dokuzuncu yarışını Jehan Daruvala kazanırken, Cem Bölükbaşı finiş göremedi.

F3 Asya'nın üçüncü ayağının son yarışı bugün gerçekleştirildi ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı, yarışa sekizinci sıradan başladı.

Startla birlikte yerini koruyan Cem, turun ilerleyen kısmında Dino Beganovic'i geçmeye çalışırken rakibiyle temas yaşadı.

Olayın tekrarı ekrana gelmedi ancak her iki isim de bu temasın ardından yarışa veda ettiler. Beganovic, araçtan iner inmez elini tuttu ve sağlık ekiplerinin yanına gitti.

Böylelikle Cem'in sekiz yarışlık puan serisi, bu yarışla beraber sona ermiş oldu. Temsilcimiz, bugünkü sekizinci yarışı beşinci sırada bitirerek en iyi F3 Asya sonucunu almıştı.

Öte yandan Red Bull'un genç sürücüsü Jehan Daruvala, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ve startla beraber yerini korudu.

Hindistanlı sürücü, Guanyu Zhou'nun baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Zhou ikinci olurken, Isacak Hadjar üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Önceki üç yarışı kazanan Pierre Louis Chovet dördüncü ve Patrik Pasma beşinci oldu.

Sezonun bir sonraki yarışı 12-14 Şubat tarihleri arasında Dubai'de yapılacak.

F3 Asya Yas Marina 3. yarış: Chovet kazandı, Cem 10. oldu!

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Seri F3
Editör Kemal Şengül

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