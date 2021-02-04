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F3 / Sıralama turları raporu

F3 Asya Yas Marina: Cem, sıralamalarda 10 ve 11. oldu

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F3 Asya Yas Marina: Cem, sıralamalarda 10 ve 11. oldu
Ekleyen:
, Şef Editör

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinin Yas Marina'da gerçekleştirilecek 2. ayak yarışları öncesinde sıralamalarda 10. ve 11. sıraları elde etti.

2021 F3 Asya serisinin 2. ve 3. ayak yarışları bu hafta sonu Abu Dhabi Yas Marina pistinde peş peşe gerçekleştirilecek.

Bugün ve yarın sezonun 4, 5 ve 6. yarışları gerçekleştirilirken, Cumartesi ve Pazar 7, 8 ve 9. yarışları gerçekleştirilecek.

Bugün gerçekleştirilen sıralamalarda 4. yarış ve 6. yarış için sıralamalar belli oldu. 4. yarış için pole pozisyonunu Jehan Daravula kazanırken Cem 1 sn geride 10. oldu.

6. yarış için ise pole pozisyonunu Pierre-Louis Chovet kazanırken Cem 1.2 sn geride 11. olabildi.

 

Fotoğraf: F1 Asia

Hafta sonu programı

Bu hafta sonu Yas Marina'da F3 Asya sezonunun 2 ayağı gerçekleştirilecek. Perşembe ve Cuma günleri 2. ayak yarışları (4, 5, 6. yarışlar) gerçekleşirken, Cumartesi ve Pazar günleri ise 3. ayak yarışları (7, 8, 9. yarışlar) gerçekleşecek.

4 Şubat Perşembe

15:45 4. yarış - Canlı yayın

5 Şubat Cuma

09:20 5. yarış - Canlı yayın

14:10 6. yarış - Canlı yayın

6 Şubat Cumartesi

08:00 - 08:30 Antrenman seansı

11:00 - 11:15 Sıralama 1

11:30 - 11:45 Sıralama 2

14:35 7. yarış

7 Şubat Pazar

09:20 8. yarış

13:25 9. yarış

F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı

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F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı
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Bu Haber Hakkında

Seri F3 , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Cem Bölükbaşı
Editör Abdullah Çelik

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