F3 Asya Yas Marina: Cem, sıralamalarda 10 ve 11. oldu
Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinin Yas Marina'da gerçekleştirilecek 2. ayak yarışları öncesinde sıralamalarda 10. ve 11. sıraları elde etti.
2021 F3 Asya serisinin 2. ve 3. ayak yarışları bu hafta sonu Abu Dhabi Yas Marina pistinde peş peşe gerçekleştirilecek.
Bugün ve yarın sezonun 4, 5 ve 6. yarışları gerçekleştirilirken, Cumartesi ve Pazar 7, 8 ve 9. yarışları gerçekleştirilecek.
Bugün gerçekleştirilen sıralamalarda 4. yarış ve 6. yarış için sıralamalar belli oldu. 4. yarış için pole pozisyonunu Jehan Daravula kazanırken Cem 1 sn geride 10. oldu.
6. yarış için ise pole pozisyonunu Pierre-Louis Chovet kazanırken Cem 1.2 sn geride 11. olabildi.
Fotoğraf: F1 Asia
Hafta sonu programı
Bu hafta sonu Yas Marina'da F3 Asya sezonunun 2 ayağı gerçekleştirilecek. Perşembe ve Cuma günleri 2. ayak yarışları (4, 5, 6. yarışlar) gerçekleşirken, Cumartesi ve Pazar günleri ise 3. ayak yarışları (7, 8, 9. yarışlar) gerçekleşecek.
4 Şubat Perşembe
15:45 4. yarış - Canlı yayın
5 Şubat Cuma
09:20 5. yarış - Canlı yayın
14:10 6. yarış - Canlı yayın
6 Şubat Cumartesi
08:00 - 08:30 Antrenman seansı
11:00 - 11:15 Sıralama 1
11:30 - 11:45 Sıralama 2
14:35 7. yarış
7 Şubat Pazar
09:20 8. yarış
13:25 9. yarış
Bu Haber Hakkında
|Seri
|F3 , TÜRK SPORCULAR
|Pilotlar
|Cem Bölükbaşı
|Editör
|Abdullah Çelik