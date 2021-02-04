F3 Asya Yas Marina: Cem, sıralamalarda 10 ve 11. oldu

2021 F3 Asya serisinin 2. ve 3. ayak yarışları bu hafta sonu Abu Dhabi Yas Marina pistinde peş peşe gerçekleştirilecek.

Bugün ve yarın sezonun 4, 5 ve 6. yarışları gerçekleştirilirken, Cumartesi ve Pazar 7, 8 ve 9. yarışları gerçekleştirilecek.

Bugün gerçekleştirilen sıralamalarda 4. yarış ve 6. yarış için sıralamalar belli oldu. 4. yarış için pole pozisyonunu Jehan Daravula kazanırken Cem 1 sn geride 10. oldu.

6. yarış için ise pole pozisyonunu Pierre-Louis Chovet kazanırken Cem 1.2 sn geride 11. olabildi.

Fotoğraf: F1 Asia

Hafta sonu programı

Bu hafta sonu Yas Marina'da F3 Asya sezonunun 2 ayağı gerçekleştirilecek. Perşembe ve Cuma günleri 2. ayak yarışları (4, 5, 6. yarışlar) gerçekleşirken, Cumartesi ve Pazar günleri ise 3. ayak yarışları (7, 8, 9. yarışlar) gerçekleşecek.

4 Şubat Perşembe

15:45 4. yarış - Canlı yayın

5 Şubat Cuma

09:20 5. yarış - Canlı yayın

14:10 6. yarış - Canlı yayın

6 Şubat Cumartesi

08:00 - 08:30 Antrenman seansı

11:00 - 11:15 Sıralama 1

11:30 - 11:45 Sıralama 2

14:35 7. yarış

7 Şubat Pazar

09:20 8. yarış

13:25 9. yarış