F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı

Black Art Racing takımıyla kış döneminde gerçekleştirilen F3 Asya'da mücadele eden Cem, Dubai'deki ilk hafta sonunda 3 yarıştan puan almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Serinin ikinci ve üçüncü ayağı bu hafta sonu Yas Marina'da gerçekleştirilecek.

Bu sabahki antrenman seansında Pierre-Louis Chovet 1:52.375'lik derecesiyle en hızlı isim olurken onu Jehan Daravula takip etti.

Cem ise F3'deki ikinci hafta sonu öncesinde bu antrenman seansında liderin 0.8 sn gerisinde 8. oldu.

F3 Asia

Hafta sonu programı

Bu hafta sonu Yas Marina'da F3 Asya sezonunun 2 ayağı gerçekleştirilecek. Perşembe ve Cuma günleri 2. ayak yarışları (4, 5, 6. yarışlar) gerçekleşirken, Cumartesi ve Pazar günleri ise 3. ayak yarışları (7, 8, 9. yarışlar) gerçekleşecek.

4 Şubat Perşembe

12:30 - 12:45 Sıralama 1

13:00 - 13:15 Sıralama 2

15:45 4. yarış - Canlı yayın

5 Şubat Cuma

09:20 5. yarış - Canlı yayın

14:10 6. yarış - Canlı yayın

6 Şubat Cumartesi

08:00 - 08:30 Antrenman seansı

11:00 - 11:15 Sıralama 1

11:30 - 11:45 Sıralama 2

14:35 7. yarış

7 Şubat Pazar

09:20 8. yarış

13:25 9. yarış