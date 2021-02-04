F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı
2021 Formula 3 Asya serisinde mücadele eden Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Yas Marina'da gerçekleşecek 6 yarış öncesinde bu sabah gerçekleştirilen antrenman seansında 7. oldu.
Black Art Racing takımıyla kış döneminde gerçekleştirilen F3 Asya'da mücadele eden Cem, Dubai'deki ilk hafta sonunda 3 yarıştan puan almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Serinin ikinci ve üçüncü ayağı bu hafta sonu Yas Marina'da gerçekleştirilecek.
Bu sabahki antrenman seansında Pierre-Louis Chovet 1:52.375'lik derecesiyle en hızlı isim olurken onu Jehan Daravula takip etti.
Cem ise F3'deki ikinci hafta sonu öncesinde bu antrenman seansında liderin 0.8 sn gerisinde 8. oldu.
F3 Asia
Hafta sonu programı
Bu hafta sonu Yas Marina'da F3 Asya sezonunun 2 ayağı gerçekleştirilecek. Perşembe ve Cuma günleri 2. ayak yarışları (4, 5, 6. yarışlar) gerçekleşirken, Cumartesi ve Pazar günleri ise 3. ayak yarışları (7, 8, 9. yarışlar) gerçekleşecek.
4 Şubat Perşembe
12:30 - 12:45 Sıralama 1
13:00 - 13:15 Sıralama 2
15:45 4. yarış - Canlı yayın
5 Şubat Cuma
09:20 5. yarış - Canlı yayın
14:10 6. yarış - Canlı yayın
6 Şubat Cumartesi
08:00 - 08:30 Antrenman seansı
11:00 - 11:15 Sıralama 1
11:30 - 11:45 Sıralama 2
14:35 7. yarış
7 Şubat Pazar
09:20 8. yarış
13:25 9. yarış
Bu Haber Hakkında
|Seri
|F3 , TÜRK SPORCULAR
|Pilotlar
|Cem Bölükbaşı
|Editör
|Abdullah Çelik