Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
F3 / Son dakika

F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı

paylaşım
yorumlar
F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı
Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Formula 3 Asya serisinde mücadele eden Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Yas Marina'da gerçekleşecek 6 yarış öncesinde bu sabah gerçekleştirilen antrenman seansında 7. oldu.

Black Art Racing takımıyla kış döneminde gerçekleştirilen F3 Asya'da mücadele eden Cem, Dubai'deki ilk hafta sonunda 3 yarıştan puan almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Serinin ikinci ve üçüncü ayağı bu hafta sonu Yas Marina'da gerçekleştirilecek.

Bu sabahki antrenman seansında Pierre-Louis Chovet 1:52.375'lik derecesiyle en hızlı isim olurken onu Jehan Daravula takip etti.

Cem ise F3'deki ikinci hafta sonu öncesinde bu antrenman seansında liderin 0.8 sn gerisinde 8. oldu.

F3 Asia

F3 Asia

Hafta sonu programı

Bu hafta sonu Yas Marina'da F3 Asya sezonunun 2 ayağı gerçekleştirilecek. Perşembe ve Cuma günleri 2. ayak yarışları (4, 5, 6. yarışlar) gerçekleşirken, Cumartesi ve Pazar günleri ise 3. ayak yarışları (7, 8, 9. yarışlar) gerçekleşecek.

4 Şubat Perşembe

12:30 - 12:45  Sıralama 1

13:00 - 13:15 Sıralama 2

15:45 4. yarış - Canlı yayın

5 Şubat Cuma

09:20 5. yarış - Canlı yayın

14:10 6. yarış - Canlı yayın

6 Şubat Cumartesi

08:00 - 08:30 Antrenman seansı

11:00 - 11:15 Sıralama 1

11:30 - 11:45 Sıralama 2

14:35 7. yarış

7 Şubat Pazar

09:20 8. yarış

13:25 9. yarış

 

 

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!

Önceki haber

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri F3 , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Cem Bölükbaşı
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir

3s
2
Formula 1

Jordan: "Bugünkü F1'de bir takım çalıştırmak istemezdim"

34 dk
3
Formula 1

Norris, yeni sezon için kendisini heyecanlandıran 6 maddeyi açıkladı!

1s
4
F3

F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı

31 dk
5
Formula 1

Formula 1, Bahreyn'de iki yarış yapmayı değerlendiriyor

3s
Son Haberler
F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı
F3

F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı

31dk
F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!
F3

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!

19s
F3 Asya Dubai 3. yarış: Son yarışı Chovet kazandı, Cem sekizinci oldu!
F3

F3 Asya Dubai 3. yarış: Son yarışı Chovet kazandı, Cem sekizinci oldu!

30 Oca 2021
F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu
F3

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

30 Oca 2021
F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu
F3

F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu

29 Oca 2021
Son Videolar
Formula 3 Asya Dubai: 3. yarış 00:00
F3
30 Oca 2021

Formula 3 Asya Dubai: 3. yarış

2021 Formula 3 Asya Dubai - 2. Yarış 00:00
F3
30 Oca 2021

2021 Formula 3 Asya Dubai - 2. Yarış

2021 F3 Asya Şampiyonası Dubai - 1. Yarış 00:00
F3
29 Oca 2021

2021 F3 Asya Şampiyonası Dubai - 1. Yarış

Macau GP - F3 Dünya Kupası: Yarış özeti 01:54
F3
18 Kas 2019

Macau GP - F3 Dünya Kupası: Yarış özeti

Macau GP - Verschoor'a galibiyeti getiren atak 01:24
F3
17 Kas 2019

Macau GP - Verschoor'a galibiyeti getiren atak

Abdullah Çelik More from
Abdullah Çelik
F3 Asya: Cem ilk test gününü 11. sırada tamamladı!
F3 / Son dakika

F3 Asya: Cem ilk test gününü 11. sırada tamamladı!

Galeri: Carlos Sainz'ın Ferrari ile ilk testinden fotoğraflar
Formula 1 / Galeri

Galeri: Carlos Sainz'ın Ferrari ile ilk testinden fotoğraflar

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
Formula 1 / Son dakika

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

More from
Cem Bölükbaşı
GT4 Avrupa: BOM, Spa'da Cem ve Yağız'la 2. zaferini kazandı!
GT4 European Series / Yarış raporu

GT4 Avrupa: BOM, Spa'da Cem ve Yağız'la 2. zaferini kazandı!

Cem Bölükbaşı, Formula Regional F3 aracıyla teste çıktı
F3 / Son dakika

Cem Bölükbaşı, Formula Regional F3 aracıyla teste çıktı

GT4 Avrupa Misano: Cem ve Yağız podyuma çıktı
TÜRK SPORCULAR / Yarış raporu

GT4 Avrupa Misano: Cem ve Yağız podyuma çıktı

Çok Okunanlar Bugün

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir

Jordan: "Bugünkü F1'de bir takım çalıştırmak istemezdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Bugünkü F1'de bir takım çalıştırmak istemezdim"

Norris, yeni sezon için kendisini heyecanlandıran 6 maddeyi açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, yeni sezon için kendisini heyecanlandıran 6 maddeyi açıkladı!

F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı
F3 F3 / Son dakika

F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı

Formula 1, Bahreyn'de iki yarış yapmayı değerlendiriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, Bahreyn'de iki yarış yapmayı değerlendiriyor

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!
F3 F3 / Son dakika

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!

Son Haberler

F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı
F3 F3 / Son dakika

F3 Asya Yas Marina: Cem antrenmanlarda 7. oldu - Yas Marina programı

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!
F3 F3 / Son dakika

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!

F3 Asya Dubai 3. yarış: Son yarışı Chovet kazandı, Cem sekizinci oldu!
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 3. yarış: Son yarışı Chovet kazandı, Cem sekizinci oldu!

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.