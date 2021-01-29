F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu

Renault'nun genç yeteneği ve Formula 2 pilotu Guanyu Zhou, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ve ilk bölümde kusursuz bir performans ortaya koyarak arkasındaki gruptan kopmayı başardı.

Farkı dört saniyenin üzerine çıkaran genç sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek F3 Asya serisine galibiyetle başlamış oldu.

İkincilik için yarışın ilk turundan itibaren Williams'ın test pilotu Roy Nissany, Red Bull'un genç sürücüsü Jehan Daruvala ve Pierre Louis Chovet çekişti.

Nissany tüm baskıya rağmen yerini koruyarak ikinci olurken, podyumu Daruvala tamamladı. Bu sonuçla ilk üç tamamen F2 sürücülerinden oluşmuş oldu. Chovet ise dördüncü sırada yer aldı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, yarışa altıncı sıradan başlayan isimdi ve başlangıçta iyi bir startla beşinci sıraya çıkmayı başardı.

Bir süre yerini koruyan Cem, sonrasında Ferrari sürücü akademisi pilotu Dino Beganovic'e ve ardından Red Bull'un genç yeteneği Ayumu Iwasa'ya geçilerek yedinciliğe geriledi.

Son bölümde Patrik Pasma ve Isaack Hadjar'ın baskısına rağmen Cem, yerini korumayı başardı ve ilk F3 yarışını yedinci bitirerek seriye güçlü şekilde başlamış oldu.

Dubai'deki 2. yarış Cumartesi günü 09:40'da, 3. yarış ise aynı gün 14:450'de başlayacak.

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