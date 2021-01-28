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F3 / Test raporu

F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!

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F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!
Ekleyen:
, Editör

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya serisinin Dubai'de gerçekleştirilecek ilk yarışı öncesinde son test seansını üçüncü sırada bitirdi.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği Formula 3 Asya serisi, bu hafta sonu yapılacak  ilk yarışlar öncesinde 5 seanslık bir test programı düzenledi.

Bu test seanslarından üçü dün gerçekleştirilirken, bugün diğer iki seans yapıldı.

Cem bugünkü ilk test seansında 1:35.486 yapıp 18. en iyi zamana imza atarken, ikinci test seansında 1:35.276 yaptı ve seansın en iyi üçüncü zamanına imza attı.

Bu seansta Pierre Louis Chovet en iyi zamanı yaparken, Iscak Hadjar ikinci oldu.

Serinin favorilerinden Guanyu Zhou, 1:35.478'lik turuyla bu seansı beşinci sırada bitirdi.

Hafta sonunun ilk yarışı yarın gerçekleştirilecek.

Sürücüler yarın TSI 07:00'de antrenman seansı için piste çıkacaklar. 1. sıralama turları 09:40 ve ikinci sıralama turları 10:05'te yapılacak.

İlk yarış ise TSI 14:40'ta gerçekleştirilecek.

Yarınki ilk yarışı buradan seyredebilirsiniz.

 

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Seri F3
Editör Kemal Şengül

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