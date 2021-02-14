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F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 3. yarış: Chovet kazandı, Cem şanssızlık yaşadı

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F3 Asya Dubai 3. yarış: Chovet kazandı, Cem şanssızlık yaşadı
Ekleyen:
, Editör

FIA F3 Asya serisinin 12. yarışını Pierre Louis Chovet kazanırken, Cem Bölükbaşı şanssız şekilde 11. sırada finiş gördü.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinin 12. yarışına yedinci sıradan başladı. Yarışa ilk iki sıradan başlayan Guanyu Zhou ve Ayumu Iwasa startta sorun yaşayarak geriye düştüler.

Cem, bu iki sürücünün kalmasıyla beşinciliğe yükselse de, Kush Maini'ye geçildi ve altıncılığa geriledi.

Yarışın başında yaşanan kaza sonrası ortaya çıkan güvenlik aracı periyodunun ardından Cem, Jehan Daruvala'nın baskısı altına girdi. Daha sonra Daruvala, Cem ve Alexandre Bardinon arasında şanssız bir temas yaşandı.

Cem bu temasla en geriye düşerken, Bardinon ve Daruvala ise yarış dışı kaldı. Bu iki ismin aracı pist üstünde kaldığı için yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarış yeniden başladığında 17. sırada yer alan Cem, kalan 10 dakikalık sürede 11. sıraya kadar yükseldi ve damalı bayrağı bu pozisyonda gördü.

Cem şanssız geçen bu yarışla beraber, ilk kez finiş gördüğü bir yarıştan puansız ayrılmış oldu.

Öte yandan şampiyona lideri Pierre Louis Chovet, öndeki isimlerin geriye düşmesiyle liderliği aldı ve rahat bir zafer elde ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oldu.

David Vidales ikinci olup, serideki henüz üçüncü yarışında podyuma çıkarken, Patrik Pasma güçlü sürüşünü devam ettirdi ve podyumu tamamladı.

Zhou güçlü bir yükselişle dördüncü, Roberto Faria beşinci ve Maini altıncı oldu.

Reece Ushijima yedinci, Roy Nissany sekizinci, Rafael Villagomez dokuzuncu ve Iwasa 10. oldu.

Sezonun son yarışı 19-20 Şubat tarihleri arasında Yas Marina'da yapılacak.

F3 Asya Dubai 2. yarış: Pasma kazandı, Cem geriye düşse de puan aldı

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F3 Asya Dubai 2. yarış: Pasma kazandı, Cem geriye düşse de puan aldı
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Editör Kemal Şengül

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