Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

paylaşım
yorumlar
F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu
Ekleyen:
, Editör

Dubai'de gerçekleştirilen F3 Asya serisinin ikinci yarışını Çinli sürücüsü Guanyu Zhou kazanırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı dokuzuncu oldu.

Renault F1'in genç pilotu Guanyu Zhou, dün gerçekleştirilen yarışta harika bir performans ortaya koymuş ve zafere ulaşan isim olmayı başarmıştı. Bugün güçlü formunu devam ettiren Çinli sürücü, yarışı baştan sona üstün götürerek arka arkaya ikinci zaferini kazanmayı başardı.

Yarış, Kush Maini'nin start alamaması ve aracının gridde kalması nedeniyle biraz geç başladı. Kısa bir süre sonra Amna Al Qubaisi ve Rafael Villagomez arasında temas yaşandı ve bu temas sonrası piste güvenlik aracı girdi.

Yarış yeniden başladıktan sonra Zhou istikrarlı turlar atarak arkasındaki isimlerden uzaklaştı ve 2 saniye farkla galibiyete uzandı.

Podyumun ikinci basamağında Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan Dino Beganovic yer aldı. Evans GP ile yarışan Isack Hadjar üçüncü olarak serideki ilk podyumunu elde etti.

BlackArts Racing adına yarışan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, yarışa 12. sıradan başladı ve iyi bir performans ortaya koyarak dokuzuncu sırada finiş görmeyi başardı.

Bir F3 aracını henüz ikinci kez süren Cem, tecrübeli rakiplerinin arayı açmasına izin vermeyerek her iki yarışta da ilk ona girmeyi başarmış oldu.

Öte yandan Red Bull F1'in genç sürücüsü Jehan Daruvala son turdaki atağıyla birlikte yedinci olurken, Williams F1'in test pilotu Roy Nissany sekizinci oldu.

Hafta sonunun son yarışı bugün 14:50'de yapılacak.

Yarışı yeniden izlemek için tıklayınız.

 
F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu

Önceki haber

F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri F3
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motorları dondurabiliriz ancak performans eşitleme fikri kabul edilemez"

Ferrari yeni aracını ilk kez Bahreyn testinden önce piste çıkaracak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari yeni aracını ilk kez Bahreyn testinden önce piste çıkaracak

Son Haberler

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü
F3 F3 / Sıralama turları raporu

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!
F3 F3 / Test raporu

F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

12s
2
Formula 1

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

22s
3
IMSA

Magnussen, "sürüşü kolay" F1 araçlarının ardından Cadillac'la mutlu!

2s
4
F3

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

37 dk
5
Formula 1

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

19s

Son Haberler

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

F3
37dk
F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu

F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu

F3
19s
F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

F3
29 Oca 2021
F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!

F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!

F3
28 Oca 2021
F3 Asya: Cem ilk test gününü 11. sırada tamamladı!

F3 Asya: Cem ilk test gününü 11. sırada tamamladı!

F3
27 Oca 2021

Son Videolar

2021 Formula 3 Asya Dubai - 2. Yarış 00:00
F3
1s

2021 Formula 3 Asya Dubai - 2. Yarış

2021 F3 Asya Şampiyonası Dubai - 1. Yarış 00:00
F3
20s

2021 F3 Asya Şampiyonası Dubai - 1. Yarış

Macau GP - F3 Dünya Kupası: Yarış özeti 01:54
F3
18 Kas 2019

Macau GP - F3 Dünya Kupası: Yarış özeti

Macau GP - Verschoor'a galibiyeti getiren atak 01:24
F3
17 Kas 2019

Macau GP - Verschoor'a galibiyeti getiren atak

Macau GP: Sophia Floersh'ün, geçen seneki kazasından sonra Macau'daki ilk turu 02:23
F3
15 Kas 2019

Macau GP: Sophia Floersh'ün, geçen seneki kazasından sonra Macau'daki ilk turu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.