F3 Asya Dubai 2. yarış: Zhou yine kazandı, Cem dokuzuncu oldu

Renault F1'in genç pilotu Guanyu Zhou, dün gerçekleştirilen yarışta harika bir performans ortaya koymuş ve zafere ulaşan isim olmayı başarmıştı. Bugün güçlü formunu devam ettiren Çinli sürücü, yarışı baştan sona üstün götürerek arka arkaya ikinci zaferini kazanmayı başardı.

Yarış, Kush Maini'nin start alamaması ve aracının gridde kalması nedeniyle biraz geç başladı. Kısa bir süre sonra Amna Al Qubaisi ve Rafael Villagomez arasında temas yaşandı ve bu temas sonrası piste güvenlik aracı girdi.

Yarış yeniden başladıktan sonra Zhou istikrarlı turlar atarak arkasındaki isimlerden uzaklaştı ve 2 saniye farkla galibiyete uzandı.

Podyumun ikinci basamağında Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan Dino Beganovic yer aldı. Evans GP ile yarışan Isack Hadjar üçüncü olarak serideki ilk podyumunu elde etti.

BlackArts Racing adına yarışan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, yarışa 12. sıradan başladı ve iyi bir performans ortaya koyarak dokuzuncu sırada finiş görmeyi başardı.

Bir F3 aracını henüz ikinci kez süren Cem, tecrübeli rakiplerinin arayı açmasına izin vermeyerek her iki yarışta da ilk ona girmeyi başarmış oldu.

Öte yandan Red Bull F1'in genç sürücüsü Jehan Daruvala son turdaki atağıyla birlikte yedinci olurken, Williams F1'in test pilotu Roy Nissany sekizinci oldu.

Hafta sonunun son yarışı bugün 14:50'de yapılacak.

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