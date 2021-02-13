Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
21 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
11 Şub
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Assen
23 Nis
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
50 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 2. yarış: Pasma kazandı, Cem geriye düşse de puan aldı

paylaşım
yorumlar
F3 Asya Dubai 2. yarış: Pasma kazandı, Cem geriye düşse de puan aldı
Ekleyen:
, Editör

2021 FIA F3 Asya serisinin 11. yarışını Patrik Pasma kazanırken, Cem Bölükbaşı startta yaşadığı soruna rağmen puan almayı başardı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, dünkü yarışa atılan en hızlı turlara göre sıralanan yarış gridinde 11. sıradaydı. Ancak startta muhtemel bir debriyaj sorunu yaşadı ve bir anda kendisini gridin en gerisinde buldu.

Sonrasında yükselmeye başlayan temsilcimiz, 14. sıraya kadar çıkmayı başardı. Ardından Robert Faria ve Ayumu Iwasa ikilisi temas yaşadı ve Cem iki sıra kazandı.

Takım arkadaşı Rafael Villagomez'i geçen ve Kush Maini-Roy Nissany arasındaki temasla iki sıra daha kazanan Cem, dokuzuncu sıraya kadar yükseldi.

Ancak Nissan/Maini arasındaki temasla piste güvenlik aracı girdi ve yarış bu şekilde noktalandı.

Dokuzuncu sırada finiş gören Cem, bu sonuçla bitirdiği tüm yarışlarda puan alma istatistiğini devam ettirmiş oldu.

Ön tarafta ise yarışa pole pozisyonundan başlayan Maini, ilk dakikalarda yerini korusa da, -Amna Al Qubaisi'nin pistte kalması sonrası- piste giren güvenlik aracının ardından Patrik Pasma'nın baskısı altına girdi.

Pasma, güzel bir atakla rakibini geçti ve liderliği aldı. Hindistanlı Maini daha sonra, yarışa sekizinci başlamasına rağmen iyi bir ilk bölüm geçiren Nissany'nin baskısı altına girdi.

İsrailli sürücü, Maini'yi geçmeye çalışırken rakibine çarptı ve her iki sürücü de yarışa veda etti.

Bunun üzerine piste giren güvenlik aracı, yarışın sona erdiği anlamına geliyordu. Sonuç olarak Pasma, damalı bayrağı ilk sırada gören isim olurken, Guanyu Zhou ikinci ve dükü yarışın galibi Pierre Louis Chovet üçüncü oldu.

David Vidales iyi bir yarış çıkarıp dördüncü olurken, Roman Stanek beşinci, Reece Ushijima altıncı, Alex Connor yedinci, Lorenzo Fluxa sekizinci ve Rafael Villagomez onuncu oldu.

Jehan Daruvala, tıpkı Cem gibi startta sorun yaşayınca en geriye düştü ve damalı bayrağı 12. sırada gördü.

 
F3 Asya Dubai 10. yarış: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu

Önceki haber

F3 Asya Dubai 10. yarış: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri F3
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi

1s
2
Formula 1

Mercedes, 2021 motorunda sorunlar yaşıyormuş!

14s
3
Formula 1

Norris: "Her yarışta podyum alamayacağız"

20 dk
4
Formula 1

McLaren MCL35M, ne kadar Mercedes olacak?

16s
5
Formula 1

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!

16s
Son Haberler
F3 Asya Dubai 2. yarış: Pasma kazandı, Cem geriye düşse de puan aldı
F3

F3 Asya Dubai 2. yarış: Pasma kazandı, Cem geriye düşse de puan aldı

55dk
F3 Asya Dubai 10. yarış: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu
F3

F3 Asya Dubai 10. yarış: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu

20s
F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem yarış dışı kaldı
F3

F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem yarış dışı kaldı

7 Şub 2021
F3 Asya Yas Marina 3. yarış: Chovet kazandı, Cem 10. oldu!
F3

F3 Asya Yas Marina 3. yarış: Chovet kazandı, Cem 10. oldu!

5 Şub 2021
F3 Asya Yas Marina: Cem, sıralamalarda 10 ve 11. oldu
F3

F3 Asya Yas Marina: Cem, sıralamalarda 10 ve 11. oldu

4 Şub 2021
Son Videolar
Formula 3 Asya Dubai: 3. yarış 00:00
F3
30 Oca 2021

Formula 3 Asya Dubai: 3. yarış

2021 Formula 3 Asya Dubai - 2. Yarış 00:00
F3
30 Oca 2021

2021 Formula 3 Asya Dubai - 2. Yarış

2021 F3 Asya Şampiyonası Dubai - 1. Yarış 00:00
F3
29 Oca 2021

2021 F3 Asya Şampiyonası Dubai - 1. Yarış

Macau GP - F3 Dünya Kupası: Yarış özeti 01:54
F3
18 Kas 2019

Macau GP - F3 Dünya Kupası: Yarış özeti

Macau GP - Verschoor'a galibiyeti getiren atak 01:24
F3
17 Kas 2019

Macau GP - Verschoor'a galibiyeti getiren atak

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
McLaren, Cisco Webex ile anlaştı
Formula 1 / Son dakika

McLaren, Cisco Webex ile anlaştı

Alonso: "İyiyim ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum"
Formula 1 / Son dakika

Alonso: "İyiyim ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum"

F3 Asya Dubai 10. yarış: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu
F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 10. yarış: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi

Mercedes, 2021 motorunda sorunlar yaşıyormuş!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 motorunda sorunlar yaşıyormuş!

Norris: "Her yarışta podyum alamayacağız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Her yarışta podyum alamayacağız"

McLaren MCL35M, ne kadar Mercedes olacak?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren MCL35M, ne kadar Mercedes olacak?

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!

Alonso ameliyat oldu, 48 saat hastanede tutulacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso ameliyat oldu, 48 saat hastanede tutulacak

F3 Asya Dubai 2. yarış: Pasma kazandı, Cem geriye düşse de puan aldı
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 2. yarış: Pasma kazandı, Cem geriye düşse de puan aldı

Marko: "Her şeyi planladık, artık Red Bull Powertrains'i yaratıyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Her şeyi planladık, artık Red Bull Powertrains'i yaratıyoruz"

Son Haberler

F3 Asya Dubai 2. yarış: Pasma kazandı, Cem geriye düşse de puan aldı
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 2. yarış: Pasma kazandı, Cem geriye düşse de puan aldı

F3 Asya Dubai 10. yarış: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 10. yarış: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu

F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem yarış dışı kaldı
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem yarış dışı kaldı

F3 Asya Yas Marina 3. yarış: Chovet kazandı, Cem 10. oldu!
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Yas Marina 3. yarış: Chovet kazandı, Cem 10. oldu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.