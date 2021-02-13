F3 Asya Dubai 2. yarış: Pasma kazandı, Cem geriye düşse de puan aldı

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, dünkü yarışa atılan en hızlı turlara göre sıralanan yarış gridinde 11. sıradaydı. Ancak startta muhtemel bir debriyaj sorunu yaşadı ve bir anda kendisini gridin en gerisinde buldu.

Sonrasında yükselmeye başlayan temsilcimiz, 14. sıraya kadar çıkmayı başardı. Ardından Robert Faria ve Ayumu Iwasa ikilisi temas yaşadı ve Cem iki sıra kazandı.

Takım arkadaşı Rafael Villagomez'i geçen ve Kush Maini-Roy Nissany arasındaki temasla iki sıra daha kazanan Cem, dokuzuncu sıraya kadar yükseldi.

Ancak Nissan/Maini arasındaki temasla piste güvenlik aracı girdi ve yarış bu şekilde noktalandı.

Dokuzuncu sırada finiş gören Cem, bu sonuçla bitirdiği tüm yarışlarda puan alma istatistiğini devam ettirmiş oldu.

Ön tarafta ise yarışa pole pozisyonundan başlayan Maini, ilk dakikalarda yerini korusa da, -Amna Al Qubaisi'nin pistte kalması sonrası- piste giren güvenlik aracının ardından Patrik Pasma'nın baskısı altına girdi.

Pasma, güzel bir atakla rakibini geçti ve liderliği aldı. Hindistanlı Maini daha sonra, yarışa sekizinci başlamasına rağmen iyi bir ilk bölüm geçiren Nissany'nin baskısı altına girdi.

İsrailli sürücü, Maini'yi geçmeye çalışırken rakibine çarptı ve her iki sürücü de yarışa veda etti.

Bunun üzerine piste giren güvenlik aracı, yarışın sona erdiği anlamına geliyordu. Sonuç olarak Pasma, damalı bayrağı ilk sırada gören isim olurken, Guanyu Zhou ikinci ve dükü yarışın galibi Pierre Louis Chovet üçüncü oldu.

David Vidales iyi bir yarış çıkarıp dördüncü olurken, Roman Stanek beşinci, Reece Ushijima altıncı, Alex Connor yedinci, Lorenzo Fluxa sekizinci ve Rafael Villagomez onuncu oldu.

Jehan Daruvala, tıpkı Cem gibi startta sorun yaşayınca en geriye düştü ve damalı bayrağı 12. sırada gördü.