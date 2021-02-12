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F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai 10. yarış: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu

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F3 Asya Dubai 10. yarış: Chovet kazandı, Cem yedinci oldu
Ekleyen:
, Editör

Dubai'de gerçekleştirilen FIA Formula 3 Asya serisinin 10. yarışını Pierre Louis Chovet kazanırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı yedinci oldu.

Cem Bölükbaşı, bugün gerçekleştirilen sıralama turlarını 13. sırada tamamlamıştı ancak Qush Maini'nin gridin sonuna düşmesinin ardından Cem yarışa 12. sıradan başladı.

Harika bir start alan Cem, bir anda dört sıra birden kazandı ve ilk sekize girmeyi başardı.

Sonrasında Roberto Faria'nın peşine düşen Cem, rakibinin hata yapmasının ardından bir sıra daha yükseldi ve öndeki isimlere yaklaşmaya başladı.

Ancak yarışın bitmesine yaklaşık 4 dakika kala piste güvenlik aracı girdi ve Cem'in daha fazla yükselme şansı kalmadı.

Sonuç olarak temsilcimiz, damalı bayrağı yedinci sırada geçti ve finiş gördüğü tüm yarışlarda puan alma serisini sürdürmüş oldu.

Cem, şimdiye kadar sadece bir yarışta puan alamadı ve onda da yarış dışı kalmıştı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Guanyu Zhou, Pierre Louis Chovet ile giriştiği mücadeleyi kaybetti ve ikinci sıraya geriledi.

Chovet sonrasında iyi bir tempo yakaladı ve damalı bayrağı Çinli sürücünün önünde görerek galibiyete uzanan taraf oldu.

Zhou ikinci olurken, Patrik Pasma üçüncü olarak podyuma çıktı. Red Bull'un genç sürücüleri Ayumu Iwasa ve Jehan Daruvala dördüncü ile beşinci oldular.

Roman Stanek altıncı olurken, Williams'ın test pilotu Roy Nissany sekizinci sırada finiş gördü.

İlk onu Faria ve ve David Vidales tamamladı.

Hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSI 08:45'te yapılacak.

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Editör Kemal Şengül

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