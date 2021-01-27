F3 Asya: Cem ilk test gününü 11. sırada tamamladı!
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2021 F3 Asya serisinde mücadele edecek olan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, sezon öncesi testler kapsamında gerçekleştirilen 3. seansı 11. sırada tamamladı.
Bu hafta sonu Dubai'de başlayacak sezonun ilk ayağı öncesinde pilotlar bugün sezon öncesi testleri kapsamında piste çıktılar ve 3 seansa katıldılar.
Doğuş Grubu sponsorluğunda bu seride yarışma fırsatı yakalayan Cem Bölükbaşı, sezon öncesi testlerde ilk seansı 4. sırada tamamlarken, ikinci seansta 11. oldu.
Cem, aynı gün gerçekleştirilen 3. seansta liderin 0.584 sn gerisinde yine 11. oldu ve daha fazla deneyim kazandı.
Hafta sonu öncesinde yarın iki test seansı daha gerçekleştirilecek.
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|F3
|Pilotlar
|Cem Bölükbaşı
|Editör
|Abdullah Çelik
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