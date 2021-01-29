Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
F3 / Sıralama turları raporu

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

paylaşım
yorumlar
F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü
Ekleyen:
, Editör

Asya F3 serisinde mücadele eden temsilcimiz Cem Bölükbaşı, bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında iyi sonuçlara imza attı.

2021 F3 Asya kış serisinde mücadele eden temsilcimiz Cem Bölükbaşı, ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor. Heyecan bugün gerçekleştirilen sıralama turlarıyla devam etti.

Temsilcimiz, pek çok tecrübeli sürücüye karşı mücadele ettiği ilk sıralama turlarında 1:35.017 yaptı ve Formula 2 sürücüsü Guanyu Zhou'nun 0.5 saniye ardında altıncı olarak güçlü bir sonuç elde etmiş oldu.

Etrafındaki diğer pilotların aksine ilk kez bu araçları kullanan Cem, altıncı olarak pek çok tecrübeli ismi geride bıraktı.

Bu sıralama seansını Zhou ilk sırada tamamlarken, Pierre Louis Chovet ikinci, Roy Nissany üçüncü ve Jehan Daruvala dördüncü oldu.

 

İkinci sıralama seansı ise Cem adına daha şanssız geçti. Çünkü seans başladıktan kısa bir süre sonra kırmızı bayraklar çıktı ve Cem, ritim yakalamakta zorlandı.

Pierre Louis Chovet, ilk seansa göre çok daha iyi bir tur atıp birinci olurken, Roy Nissany ikinci ve Dino Beganovic üçüncü oldu.

Temsilcimiz ikinci sıralama seansını 1:35.318'lik derecesiyle 0.813 saniye geride 12. sırada bitirdi.

İlk yarış ise TSI 14:40'ta gerçekleştirilecek. Yarışı buradan seyredebilirsiniz.

 

F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!

Önceki haber

F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri F3
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü
F3 F3 / Sıralama turları raporu

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

Carlos Sainz, Alonso'nun kariyerini tekrarlamaya çalışmıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Carlos Sainz, Alonso'nun kariyerini tekrarlamaya çalışmıyor

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor

Schumacher, pistteki "olumlu" günün ardından çok mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, pistteki "olumlu" günün ardından çok mutlu

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"

Wolff: "Mick gelecekte Mercedes'te yarışacak potansiyele sahip"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mick gelecekte Mercedes'te yarışacak potansiyele sahip"

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Son Haberler

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü
F3 F3 / Sıralama turları raporu

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!
F3 F3 / Test raporu

F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!

F3 Asya: Cem ilk test gününü 11. sırada tamamladı!
F3 F3 / Son dakika

F3 Asya: Cem ilk test gününü 11. sırada tamamladı!

F3 Asya: Cem, Dubai'deki ilk test seansında dördüncü oldu
F3 F3 / Test raporu

F3 Asya: Cem, Dubai'deki ilk test seansında dördüncü oldu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

15s
2
F3

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

1s
3
Formula 1

Carlos Sainz, Alonso'nun kariyerini tekrarlamaya çalışmıyor

19 dk
4
Formula 1

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor

16s
5
Formula 1

Schumacher, pistteki "olumlu" günün ardından çok mutlu

2s

Son Haberler

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

F3
1s
F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!

F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!

F3
14s
F3 Asya: Cem ilk test gününü 11. sırada tamamladı!

F3 Asya: Cem ilk test gününü 11. sırada tamamladı!

F3
27 Oca 2021
F3 Asya: Cem, Dubai'deki ilk test seansında dördüncü oldu

F3 Asya: Cem, Dubai'deki ilk test seansında dördüncü oldu

F3
27 Oca 2021
Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"

Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"

F3
23 Oca 2021

Son Videolar

Macau GP - F3 Dünya Kupası: Yarış özeti 01:54
F3
18 Kas 2019

Macau GP - F3 Dünya Kupası: Yarış özeti

Macau GP - Verschoor'a galibiyeti getiren atak 01:24
F3
17 Kas 2019

Macau GP - Verschoor'a galibiyeti getiren atak

Macau GP: Sophia Floersh'ün, geçen seneki kazasından sonra Macau'daki ilk turu 02:23
F3
15 Kas 2019

Macau GP: Sophia Floersh'ün, geçen seneki kazasından sonra Macau'daki ilk turu

Macau GP - F3: Marcus Armstrong'un sıralama turlarındaki kazası 00:47
F3
15 Kas 2019

Macau GP - F3: Marcus Armstrong'un sıralama turlarındaki kazası

Macau GP - F3: Juri Vips pole pozisyonunu alıyor 01:04
F3
15 Kas 2019

Macau GP - F3: Juri Vips pole pozisyonunu alıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.