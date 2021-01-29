F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

2021 F3 Asya kış serisinde mücadele eden temsilcimiz Cem Bölükbaşı, ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor. Heyecan bugün gerçekleştirilen sıralama turlarıyla devam etti.

Temsilcimiz, pek çok tecrübeli sürücüye karşı mücadele ettiği ilk sıralama turlarında 1:35.017 yaptı ve Formula 2 sürücüsü Guanyu Zhou'nun 0.5 saniye ardında altıncı olarak güçlü bir sonuç elde etmiş oldu.

Etrafındaki diğer pilotların aksine ilk kez bu araçları kullanan Cem, altıncı olarak pek çok tecrübeli ismi geride bıraktı.

Bu sıralama seansını Zhou ilk sırada tamamlarken, Pierre Louis Chovet ikinci, Roy Nissany üçüncü ve Jehan Daruvala dördüncü oldu.

İkinci sıralama seansı ise Cem adına daha şanssız geçti. Çünkü seans başladıktan kısa bir süre sonra kırmızı bayraklar çıktı ve Cem, ritim yakalamakta zorlandı.

Pierre Louis Chovet, ilk seansa göre çok daha iyi bir tur atıp birinci olurken, Roy Nissany ikinci ve Dino Beganovic üçüncü oldu.

Temsilcimiz ikinci sıralama seansını 1:35.318'lik derecesiyle 0.813 saniye geride 12. sırada bitirdi.

İlk yarış ise TSI 14:40'ta gerçekleştirilecek. Yarışı buradan seyredebilirsiniz.