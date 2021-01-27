F3 Asya: Cem, Dubai'deki ilk test seansında dördüncü oldu

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, 2021 F3 Asya sezonu için BlackArts Racing Team ile anlaşmıştı.

Serinin ilk yarışı 29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai'de gerçekleşecek. Yarış öncesi ilk test ise bugün gerçekleştirildi.

Toplamda 23 sürücünün katıldığı testte en iyi derece, Renault'nun genç yeteneği Guanyu Zhou'dan geldi. Çinli sürücü 1:34.391 yaptı ve 1:35'in altına inebilen iki isimden bir tanesi oldu.

Kusk Maini kendisini 0.3 saniye geriden takip ederken, ilk üçü Pierre Louis Chovet tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, bu üçlüyü en yakından takip eden isimdi ve 1:35.318'lik derecesiyle 0.927 saniye geride dördüncü oldu. Cem, toplamda 21 tur attı.

Sorunsuz bir seansı geride bırakan Cem'in hızı, üç takım arkadaşına göre önemli oranda daha hızlıydı. Temsilcimiz böylece pek çok deneyimli sürücüyü geride bırakmış oldu.

Red Bull'un genç sürücüleri Jehan Daruvala ve Ayumu Iwasa sırasıyla 6. ve 13. oldular.

Williams F1'in test ve gelişim pilotu Roy Nissany ise ancak 14. olabildi.

İkinci ve üçüncü test ise bugün gerçekleştirilecek.