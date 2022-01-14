Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç'un Formula Regional Asya macerası başlıyor

Formula 3 Asya kış şampiyonasının adı, bu yıl Formula Regional Asya olarak değiştirildi. Geçen yıl burada temsilcimiz Cem Bölükbaşı yer almıştı.

Cem, kış aylarında formunu korumak ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak adına aynı seride yer almaya devam edecek.

Cem, daha önce açıklandığı üzere Evans GP adına mücadele edecek ve #74 ile yarışacak. Cem'in takım arkadaşları Levente Révész, Nicola Marinangeli, David Morale ve Frederick Lubin olacak.

Diğer tarafta bir başka temsilcimiz Salih Yoluç da formula araçlarıyla ilk gerçek deneyimini yaşamak adına bu kış şampiyonasında yer alacak.

Pinnacle Motorsport adına yarışacak Salih, sadece antrenman ve deneyim amaçlı katıldığı bu seride Ayato Iwasaki, Dilano van't Hoff ve Josep Maria Marti ile takım arkadaşı olacak.

Seride bazı önemli isimler de yer alıyor. Bu isimler arasında Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montoya, Charles Leclerc'in kardeşi Arthur Leclerc, Dino Beganovich ve Oliver Bearman yer alıyor.

Ayrıca yakında diğer sürücüler de duyurulacak.

Sezon, 22-23 ocak'ta Yas Marina'da başlayacak ve ardından 29-30 Ocak'ta Dubai yarışları gerçekleştirilecek

5-6 Şubat ve 12-13 Şubat tarihlerinde Dubai'de iki ayrı yarış hafta sonu daha yapılacak. Sezon 19-20 Şubat'ta Yas Marina'da sona erecek.

Bu beş hafta sonunda toplam 15 yarış yapılacak ve şampiyon belli olacak.

2022 takvimi:

Yarış Pist Tarih 1 R1 Yas Marina Circuit

(Grand Prix pisti) 22-23 Ocak R2 R3 2 R1 Dubai Autodrome

(Grand Prix pisti) 29-30 Ocak R2 R3 3 R1 Dubai Autodrome

(Uluslararası pist) 5-6 Şubat R2 R3 4 R1 Dubai Autodrome

(Grand Prix pisti) 12-13 Şubat R2 R3 5 R1 Yas Marina Circuit

(Grand Prix pisti) 19-20 Şubat