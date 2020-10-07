Cem Bölükbaşı, ilk kez F3 aracıyla test yaptı

Tüm dünyada eSpor şampiyonalarında elde ettiği başarılarla tanınan Cem Bölükbaşı, aynı zamanda Borusan Motorsport ile Avrupa GT4 şampiyonasında mücadele ediyor ve başarılı sonuçlar alıyor.

Son senelerde yükselişe geçen Türk oyuncu/yarışçı, bu hafta sosyal medya hesabı üzerinden Valencia'ya gittiğini paylaşmıştı.

Cem, bugünkü paylaşımlarında açık koltuklu bir araçla test yapacağını işaret etti ancak bunun hangi araca ya da seriye ait olduğunu belirtmedi.

Cem'in test ettiği araç Tatuus F3 T-318 modeli. Daha önce Formula 4 ve Formula Renault Eurocup araçlarını test eden Cem, böylece ilk defa F3 aracıyla teste çıkmış oldu. Tatuus F3 T-318 aracı Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda kullanılıyor. Bu kapsamda önümüzdeki saatlerde ya da günlerde Cem'den bu seride mücadele edeceği müjdesini duyabiliriz.