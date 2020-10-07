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F3 / Son dakika

Cem Bölükbaşı, ilk kez F3 aracıyla test yaptı

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Cem Bölükbaşı, ilk kez F3 aracıyla test yaptı
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Türkiye'yi hem sanal yarışlarda hem de gerçek yarışlarda temsil eden Cem Bölükbaşı, bugün Valencia Ricardo Tormo pistinde F3 aracıyla teste çıktı.

Tüm dünyada eSpor şampiyonalarında elde ettiği başarılarla tanınan Cem Bölükbaşı, aynı zamanda Borusan Motorsport ile Avrupa GT4 şampiyonasında mücadele ediyor ve başarılı sonuçlar alıyor.

Son senelerde yükselişe geçen Türk oyuncu/yarışçı, bu hafta sosyal medya hesabı üzerinden Valencia'ya gittiğini paylaşmıştı.

Cem, bugünkü paylaşımlarında açık koltuklu bir araçla test yapacağını işaret etti ancak bunun hangi araca ya da seriye ait olduğunu belirtmedi.

Cem'in test ettiği araç Tatuus F3 T-318 modeli. Daha önce Formula 4 ve Formula Renault Eurocup araçlarını test eden Cem, böylece ilk defa F3 aracıyla teste çıkmış oldu. Tatuus F3 T-318 aracı Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda kullanılıyor. Bu kapsamda önümüzdeki saatlerde ya da günlerde Cem'den bu seride mücadele edeceği müjdesini duyabiliriz.

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Cem Bölükbaşı, Tatuus F3 testi

Cem Bölükbaşı, Tatuus F3 testi
1/2

Fotoğraf: Cem Bölükbaşı

Cem Bölükbaşı, Tatuus F3 testi

Cem Bölükbaşı, Tatuus F3 testi
2/2

Fotoğraf: Cem Bölükbaşı

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Bu Haber Hakkında

Seri F3 , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Cem Bölükbaşı
Editör Abdullah Çelik

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