Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı daha önce Formula Renault Eurocup serisinde birkaç yarışa çıkmış ve ardından Borusan Motorsport ile GT4 Avrupa'da mücadele etmişti.

Özellikle ESpor alanında önemli başarılara imza atan Cem, sürpriz şekilde F3 Asya'nın 2021 sezonunda yarışma kararı aldı.

Cem, beş ayak ve toplamda 15 yarış üzerinden gerçekleştirilecek 2021 sezonu için BlackArts Racing Team ile anlaştı.

Cem burada Zdenek Chovanec, Lorenzo Fluxa ve Rafael Villagómez gibi isimlerle takım arkadaşı olacak.

Seride, Red Bull'un genç sürücülerinden Jehan Daruvala ve Ayumu Iwasa'ya ek olarak Renault'nun genç sürücüsü Guanyu Zhou da yer alıyor.

İlk ayak 29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai'de yapılacak ve o hafta sonu toplamda üç yarış gerçekleştirilecek.

4-5 Şubat ve 6-7 Şubat tarihleri arasında Yas Marina'da üçer yarış daha düzenlenecek.

Ardından 12-14 Şubat'ta Dubai'de üç yarış yapılacak ve sezon 19-20 Şubat'ta Yas Marina'da yapılacak üç yarışla sona erecek.

Yarışlar F3 Asya'nın YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.

Biz de Motorsport Türkiye olarak Cem'e başarılar diliyoruz.