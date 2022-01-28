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F3 Haberler

Cem Bölükbaşı, F3 Asya Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarını kaçıracak

Ekleyen:
, Şef Editör

Gururumuz Cem Bölükbaşı, aracı tam olarak onarılamadığı için F3 Regional Asya Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarını kaçıracak.

Cem Bölükbaşı, F3 Asya Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarını kaçıracak
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Bu yıl Formula 2'de ülkemizi gururla temsil edecek olan Cem Bölükbaşı, yeni sezona hazırlık amacıyla F3 Regional Asya Şampiyonası'nda yarışma kararı almıştı.

Serideki ikinci yılı için Evans GP ile anlaşan Cem için şampiyona, epey şanssız başladı.

Cem, harika performanslar sergilediği ilk iki yarışta maalesef rakiplerinin temasları sonucu yarış dışı kaldı.

Hafta sonunun final yarışında ise, startta hareketlenemedi ve Amna Al Qubaisi büyük bir süratle kendisine arkadan çarptı.

Neyse ki Cem'in sağlık durumu iyiydi ancak aracının arka tarafı paramparça oldu. Takım, geride kalan süreçte aracı toparlamak için elinden geleni yaptı.

Fakat bugün itibariyle Cem'in, Dubai'deki ikinci ayak yarışlarında yer almayacağını duyuruldu.

Cem, sosyal medya hesaplarından şöyle dedi: "Herkese merhaba. Aracımın bu hafta sonuna yetişmesi için tüm ekip son ana kadar çok çabaladı. Fakat az önce net bir şekilde yarışa yetişemeyeceği bilgisini aldım. Bu hafta sonu maalesef Formula Regional Asya Şampiyonası'nda yokum. Desteğiniz için çok teşekkürler. Formula 2 için tam gaz hazırlanmaya devam ediyorum."

 

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