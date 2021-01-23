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Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"

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Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"
Ekleyen:
, Editör

Asya Formula 3 serisinde yarışmaya hazırlanan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Formula 1 yolunda önemli bir adım attığını düşünüyor.

Sanal pistlerde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren ve simülasyondaki gücünü gerçek pistlere taşıyarak bu açıdan önemli bir örnek teşkil eden genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde BlackArts Racing ekibiyle Formula 3 Asya Şampiyonası'nda mücadele edeceğini doğrulamıştı.

Bölükbaşı, toplamda 15 yarış üzerinden gerçekleştirilecek Formula 3 Asya serisine katılarak, kariyerinde ilk kez bir Formula serisinde tam sezon yarışmış olacak.

Bölükbaşı, F3 Asya serisinde BlackArts Racing Team adına yarışacak ve burada Lorenzo Fluxa, Zdenek Chovanec ve Rafael Villagomez ile takım arkadaşı olacak.

Seride Roy Nissany, Guanyu Zhou ve Jehan Daruvala gibi Formula 2 pilotları da mücadele ediyor.

Sezon öncesi heyecanını paylaşan Bölükbaşı, “Motor sporlarının en üst seviyesi olan Formula 1’de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum. Çok mutluyum. Sanaldan gerçek pistlere geçen hikayemde yanımda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

"Basketbol, yelken gibi çok sayıda spor dalını destekleyen ve bu alanlarda ülkemizden genç sporcuların yetişmesini sağlayan Doğuş Grubu’na da bu heyecanlı serüvenimde bana güvendikleri; ana sponsor olarak beni destekleyip ülkemi temsil etmeme vesile oldukları için özel teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

F3 Asya serisinin ilk ayağı, 29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai'de gerçekleşecek. İlk hafta sonu toplamda üç yarış; 4-5 Şubat ve 6-7 Şubat tarihleri arasında Abu Dabi, Yas Marina'da ise üçer yarış düzenlenecek.

Sezonu başarılı pilotlar ile aynı takımda yarışacak olan Bölükbaşı; 12-14 Şubat ve 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen son iki ayakta da üçer yarış tamamlayarak toplamda 15 yarışa çıkmış olacak.

Yarışlar, F3 Asya’nın YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Bölükbaşı, 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası’nda Borusan Otomotiv Motorsport ile mücadele etmişti.

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!

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Seri F3
Editör Kemal Şengül

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