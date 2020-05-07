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F3 / Özel Haber

Banka memurluğundan yarış pilotluğuna: Tom Kristensen

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
7 May 2020 09:14

Manish Pandey'in Motorsport.tv'de yayınlanan Motorsport Heroes filminde motor sporlarından 4 büyük isim kariyerlerindeki inişleri ve çıkışları anlatıyorlar. Bugünkü videomuzda Tom Kristensen, bir başka kahraman Mika Hakkinen'in Hockenheim'daki F3 tur rekorunu nasıl kırdığını anlatıyor.

Kristensen, bankada faturaları ödeyen bir memurluktan yarışma konusunda yeteneklerini gösterme fırsatı yakalama sürecini anlatıyor.

9 kez Le Mans 24 Saat zaferiyle rekorun sahibi olan Kristensen, yıllar önce Almanya GP'nin gerçekleştirildiği Hockenheim pistinde Hakkinen'in F3 tur zamanını geçmesinin kariyerinin gelişiminde ve kendi yeteneklerine olan inancında büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Kristensen, "Yarışıyordum ancak zor zamanlardı. 1989 Brno yarışında eski bir araçla yarışma fırsatı yakalamıştım. Michael de o yarıştaydı ve kariyerinin iyi bir dönemindeydi."

"Danimarka'dan geliyordum. Danimarkalı pilotlara yardımcı olan, maddi destek veren kimse yoktu. İlk iş başvurumu yapmıştım ve banka memuru olarak çalışıyordum. 3 sene olmuştu. Bir keresinde bana kamyon ehliyetim olup olmadığını sordular. Bunun üzerine onlara evet cevabını verdim ve bir süre küçük şehirlere banka otobüsünü götürdüm."

"1991'in başında Almanya'daki bir F3 takımından teklif aldım ve şampiyonayı kazandım. Ardından Hockenheim'da Mika'nın bir sene önce kırdığı tur rekorunu geçtim. Tabii ki bu sefer aracım daha gelişmiş seviyedeydi ancak yine de benim için anlamı büyüktü." 

"Siz (Hakkinen'e söylüyor) artık Formula 1'de yarışıyordunuz. Bu yüzden elimden gelen her şeyi yapmalıydım. Biraz da olsa yeteneğim varsa bunu kanıtlamalıydım." dedi.

Filmin tamamını Motorsport.tv'ye aylık 4.99 dolara abone olarak izleyebilirsiniz.

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Editör Charles Bradley

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