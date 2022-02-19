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2022 Formula Regional Asya'da şampiyon Leclerc oldu

Formula Regional Asya Şampiyonası'nda mutlu sona Ferrari'nin genç yeteneği Arthur Leclerc ulaştı

2022 Formula Regional Asya'da şampiyon Leclerc oldu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula Regional Asya Şampiyonası'nda, sezonun beşinci ayağı bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılıyor.

Bugün gerçekleştirilen Abu Dhabi yarışına pole pozisyonundan başlayan ve zafere ulaşan Arthur Leclerc, bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Leclerc, bu yılki dördüncü zaferini aldı ve ayrıca toplam podyum sayısını da sekize çıkardı. Genç sürücü, son yedi yarışın tamamını ilk beşte bitirdi.

Bitime iki yarış kala Leclerc'in en yakın takipçisi olarak, 138 puana sahip olan Pepe Marti öne çıkıyor.

Seride yer alan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, kendisi adına şanssız başlayan sezonda, ilk ayağın ardından çekilmişti.

Salih Yoluç ise tamamen deneyim kazanmak adına katıldığı şampiyonada, henüz puan almayı başaramadı ve en iyi sonucu 17. sıra oldu.

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