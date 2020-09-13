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F3 / Son dakika

2020 Macau GP, Formula 4 araçlarıyla yapılacak

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2020 Macau GP, Formula 4 araçlarıyla yapılacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

2020 Macau GP'nin Formula 4 araçlarıyla yapılacağı açıklandı. Böylece etkinlik, 37 senedir F3 araçlarıyla yapılan en üst organizasyon olma özelliğini yitirmiş olacak.

FIA Formula 3 Şampiyonası'nın art arda 2. sezon Macau'da yarışması umut ediliyordu ancak bugün yapılan basın toplantısında ne Euroformula Open'da kullanılan Dallara 320 araçlarının, ne de Japonya Super Formula Lights serisinde kullanılan ve 1983 ile 2018 yılları arasında F3 araçları olarak kabul edilen araçların Guia pistinde yarışamayacağı bildirildi.

Motorsport.com, yerel yetkililerin karantina yaptırımları nedeniyle F3 takımlarının bu yarışa gelemeyeceğini öğrendi. Macau'da hiç COVID-19 vakası görülmedi ve uluslararası ziyaretçilerin katı bir şekilde uygulanan 14 günlük karantinaya girmesi gerekiyor.

Organizatör direktörü Chong Coc, "Formula Macau Grand Prix'yi düzenlemek için birkaç grupla iletişim halindeyiz." dedi.

Chong, basın toplantısında yarışın 19-22 Kasım tarihleri arasında F4 araçlarıyla olacağını doğruladı.

Çin'de, Avrupa'da kullanılan Mygale şasili ancak Geely motorlu F4 şampiyonası düzenleniyor.

Bu seneki yarışa uluslararası pilotların katılıp katılmayacağı belli değil. Aynı hafta sonunda Britanya F4 şampiyonası yarışı olduğu için, orada yarışan pilotların istese dahi Macau'ya katılması zor olacak.

Macau GT şampiyonasında da yerel pilotların ve takımların yer alması bekleniyor.

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Photo by: Alexander Trienitz

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Bu Haber Hakkında

Seri F3 , Formula 4
Editör Marcus Simmons

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