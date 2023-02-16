Brown: "McLaren artık kâr elde ediyor"

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McLaren özellikle COVID-19'un dünyayı sardığı dönemde finansal anlamda büyük sıkıntı çekti. McLaren Grubu, bundan ötürü 2020'nin Mayıs ayında 1.200 kişiyi yani işgücünün %30'unu işten çıkarmak zorunda kaldı.

Yedi ay sonra MSP Spors Capital, McLaren'a büyük bir yatırım yaptı ve şirketin %15'lik hissesini aldı. Bu oran geçen yılın sonunda %33'e çıktı.

Formula 1'in bir bütün olarak büyüdüğü son yıllarda, Zak Brown da ticari becerilerini kullanarak takıma büyük sponsorlar çekmeyi başardı. Bu sayede artık zarar eden değil, kâr eden bir şirkete dönüşmüş oldular.

Brown MCL60'ın lansmanında McLaren'ın mali açıdan çok iyi bir konuma geldiğini dile getirdi.

Brown, "Bu yolculuğa ilk çıktığımızda, yılda yüz milyon pounddan fazla kaybediyorduk."

"Yeni hissedarlar edinebildiğimiz için çok şanslıyız. Bu sayede yeni bir rüzgar tüneli ve simülatör inşa edebildik."

"Şu anda kâra geçmiş durumdayız. Motor sporlarındaki en büyük partnerlere sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Bu pencereden baktığımızda, finansal olarak çok sağlam temellere sahip olduğumuzu söylemeliyim."

"Zirveye geri dönmek için gerekli tüm kaynaklara sahibiz." dedi.

McLaren, finansal anlamda sorun yaşamasa da, altyapı anlamında hâlâ büyük takımlar seviyesinde değil ve bu konuda çalışmalar yürütüyor.