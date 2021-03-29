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Formula 1 / Son dakika

Zoom, Formula 1'in yeni partneri oldu

Ekleyen:
, Editör

Çok yıllık anlaşma, birden çok cepheyi kapsıyor ve başarılı Virtual Paddock Club'ın devamı anlamına geliyor.

Zoom, Formula 1'in yeni partneri oldu

Formula 1 ve Zoom Video Communications, 2021 F1 sezonu ve sonrası için birden fazla temas noktasını kapsayacak yeni ve uzun vadeli bir ortaklığa gittiklerini duyurdu.

Zoom, ortaklığın bir parçası olarak kapsamlı iletişim hizmetleri sunmaya, sürmekte olan pandemi sırasında ve sonrasında benzersiz canlı spor deneyimleri aracılığıyla yeni iş ve ağırlama fırsatları sağlamak için Formula 1 ile çalışmaya devam edecek.

Her iki marka da 2020’de başarılı Virtual Paddock Club deneyimi için iş birliği yapmıştı. İş birliği, 26-28 Mart 2021 tarihlerinde Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 ile başlayan genişletilmiş yeni ortaklık anlaşması kapsamında, bu sezon da devam edecek.

Konuklar, bu sezon düzenlenecek 21 yarışta canlı güncellemeler ve spor efsanelerinden bilgilerin de dahil olduğu çeşitli sanal konukseverlik tekliflerini deneyimlemek için Zoom aracılığıyla Virtual Paddock Club’a katılabilecek. Ayrıca yerel salgın kısıtlamalarına uygun olarak, konuklar bazı yarışlarda pist kenarındaki Virtual Paddock Club’a da katılabilecek ve Paddock Club İş Salonlarında kurulan Zoom Rooms’u kullanabilecek. F1® konukları, küresel ortaklar ve F1® ekipleri ister yerinde ister sanal olarak sorunsuz, özel bir deneyim yaşayacak.

Zoom aynı zamanda F1®'in resmi tümleşik iletişim platformu olarak da hizmet veriyor. Zoom, kuruluşun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için mümkün olan durumlarda gerçekleştirilecek sanal toplantılarla F1’in karbon emisyonunu azaltmasına destek olacak ve uzaktan operasyonlarına katkıda bulunacak.

“Geçtiğimiz yılki başarılı Virtual Paddock Club iş birliğimizin ardından Zoom ile ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz” diyen Formula 1® Ticari Ortaklıklar Direktörü Ben Pincus, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Zoom, daha geniş bir iş alanına genişleyen hizmetleriyle Formula 1’in resmi tümleşik iletişim platformu olacak. Zoom ile çalışmalarımıza devam etmekten ve birlikte yeniliklere imza atacak olmaktan ötürü heyecan duyuyoruz.”

Yenilenen ortaklık anlaşmasıyla ilgili açıklama yapan Zoom’un Pazarlamadan Sorumlu Başkanı Janine Pelosi, “Formula 1 ile iş birliğimizi geçmişteki faaliyetlerimizin ötesine taşıyarak birçok yılı kapsayan büyük bir ortaklığa dönüştürmekten heyecan duyuyoruz. 2020 sezonu, Virtual Paddock Club’ın küresel pandeminin belirlediği sınırlamalara rağmen ilgi çekici bir VIP spor deneyimi sunduğunu gösterirken, yeni sezon kurumlar ve önemli misafirleri için sanal ve yerinde aktivasyonları içeren ve her iki dünyanın da en iyi yanlarını birleştiren kusursuz bir hibrit modeli beraberinde getiriyor. F1® ile iş ortaklığı yapmaktan, spor etkinliklerinin geleceğini şekillendirmek için markamızı ve teknolojimizi kullanmaktan ve aynı zamanda daha sürdürülebilir olma misyonunda kuruluşları desteklemekten gurur duyuyoruz.”

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Hamilton: "Bahreyn GP'sinin son turları 'korkunçtu'"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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