Zirveden dibe... Vasseur, Formula 1'in yeni normalini açıkladı

Ferrari takım patronu, takımının Kanada Grand Prix'sinde yaşadığı zirveden dibe düşme anlarının, herkesin birbirine çok yaklaştığı Formula 1'de yeni norm olduğunu belirtiyor.

Charles Leclerc'in Monako'daki zaferinden sadece iki hafta sonra Ferrari, Montreal'deki düşük performanslı sıralama ve ardından iki arabanın da yarış dışı kalmasıyla sert bir şekilde yere çakıldı.

Bu aşırı iniş çıkışlar oldukça dramatik görünse de Vasseur bunun Formula 1’in şu anki durumunda beklenebilecek türden bir senaryo olduğunu ve Ferrari'nin şampiyonluğu kazanmak için ihtiyacı olan tek şeyin "tur başına bir onda bir saniye" olduğunu düşünüyor.

Perşembe günü yayınlanan F1 Podcast'inde James Allen’a konuşan Vasseur, F1'deki marjların artık çok küçük olduğunu ve herhangi bir hata yapmanın büyük sonuçlar doğuracağını söyledi.

“Mücadele şimdi o kadar yakın ki bir hafta sonundan diğerine birincilikten sekizinciliğe geçebilirsiniz.”

“Ya da sekizincilikten birinciliğe…”

“Red Bull Monako'da zorlanıyordu ve Kanada'da geri döndüler. Bir hafta sonundan diğerine böyle oldu. Bir güncellemeden diğerine veya pist düzeni, lastik hamuru, hava koşulları nedeniyle grid hep değişecek.”

“Bu, formda olmadığımızda iyi puanlar toplamak için durumu kabul etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Kanada'da da zor bir hafta sonu geçirdik çünkü puan alamadık ama bu ivmeyi ve yaklaşımı sürdürmeliyiz ve fazla duygusal olmamalıyız.” dedi Vasseur.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, takes a photo with John Elkann, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images