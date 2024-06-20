Zirveden dibe... Vasseur, Formula 1'in yeni normalini açıkladı

Ferrari takım patronu, takımının Kanada Grand Prix'sinde yaşadığı zirveden dibe düşme anlarının, herkesin birbirine çok yaklaştığı Formula 1'de yeni norm olduğunu belirtiyor.

Charles Leclerc'in Monako'daki zaferinden sadece iki hafta sonra Ferrari, Montreal'deki düşük performanslı sıralama ve ardından iki arabanın da yarış dışı kalmasıyla sert bir şekilde yere çakıldı.

Bu aşırı iniş çıkışlar oldukça dramatik görünse de Vasseur bunun Formula 1’in şu anki durumunda beklenebilecek türden bir senaryo olduğunu ve Ferrari'nin şampiyonluğu kazanmak için ihtiyacı olan tek şeyin "tur başına bir onda bir saniye" olduğunu düşünüyor.

Perşembe günü yayınlanan F1 Podcast'inde James Allen’a konuşan Vasseur, F1'deki marjların artık çok küçük olduğunu ve herhangi bir hata yapmanın büyük sonuçlar doğuracağını söyledi.

“Mücadele şimdi o kadar yakın ki bir hafta sonundan diğerine birincilikten sekizinciliğe geçebilirsiniz.”

“Ya da sekizincilikten birinciliğe…”

“Red Bull Monako'da zorlanıyordu ve Kanada'da geri döndüler. Bir hafta sonundan diğerine böyle oldu. Bir güncellemeden diğerine veya pist düzeni, lastik hamuru, hava koşulları nedeniyle grid hep değişecek.”

“Bu, formda olmadığımızda iyi puanlar toplamak için durumu kabul etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Kanada'da da zor bir hafta sonu geçirdik çünkü puan alamadık ama bu ivmeyi ve yaklaşımı sürdürmeliyiz ve fazla duygusal olmamalıyız.” dedi Vasseur.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, takes a photo with John Elkann, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'de yerleştirmeye çalıştığı yeni yaklaşım hakkında konuşan ve daha fazla risk alma arzusunu yineleyen Vasseur, en kritik şeylerden birinin herkesin bireysel katkılarının değerini anlamasını sağlamak olduğunu söyledi.

“En önemli şey şirketteki herkesi, performans konusunda fark yarattığına ikna etmektir.”

“Her bir takım üyesi performansa katkıda bulunmak zorunda. Sadece baş mühendis değil, herkes. Üretimde biraz daha hızlı, biraz daha hafif, biraz daha ucuz veya daha az pahalı olmak için çabalamalıyız. Ve bu herkes için geçerli. Hepimiz aynı yönde bu tür olumlu bir tutumla zorluyoruz ve bu işe yarayacak.”

Ferrari, Red Bull ile olan farkı kapatırken, 2026 için gelecek regülasyon değişiklikleri nedeniyle takımlar arasında uçurumlar oluşması ve gridin birbirinden uzaklaşması da muhtemel.

Vasseur, bunun onu çok fazla endişelendiren bir şey olmadığını söyledi.

“Korkmamıza gerek yok.”

“Mevcut düzenlemelerle yakın zamanda performansa ulaşacağınızı hissediyorsunuz. Ve üç veya dört yıl sonra, üç, dört, bazen beş takımın pol pozisyonu elde edebileceği hissine kapılıyorsunuz. Bu, şampiyona için ve hatta bir rakip olarak bizim için harika bir his.”

"Örneğin bir piste gidiyorsunuz ve birinci mi yoksa onuncu mu olacağınızı bilmiyorsunuz.”

“Birinciliği tercih ederim, yanlış anlaşılmasın, ama rekabet açısından bu harika bir his.”

“Bütün bunlar düzenlemelerin istikrarı ve maliyet sınırı sayesinde sağlandı.”

“Yeni bir düzenleme geldiğinde, her zaman birinin büyük bir teknik avantaj elde etme riski vardır. Ama bu daha çok bir taraftar perspektifidir. Bir mühendis olarak, bir şeyler yaratmak ve geliştirmek için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu, takıma sıfırdan başlama ve yeni bir projeyi başlatma hissi veriyor ve bu iyi bir his." dedi Vasseur.