Zirvedeki 3 takım güncelleme getirmezken, Alpine güncellemelere devam etti

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Zandvoort'un yüksek yere basma gücü gerektiren yapısı nedeniyle takımların çoğu, bu sezon daha önce kullandıkları paketlere dönüş yaptılar.

Ferrari, Red Bull ve Mercedes bu hafta sonu bir güncelleme getirmezken, genelde her yarışa güncelleme getiren Alpine bu istikrarını Zandvoort için de sürdürdü ve ön kanat planyası ile arka kanadın kiriş kanat bölümünde güncellemeler yaptı.

Haberin ana resminde göreceğiniz güncellemede, Alpine A522'nin kiriş kanadının üst parçasının sürüklenmeyi azaltıp yere basma gücünü arttırmak için kısaltıldığı görülüyor.

Alpine A522 front wing detail Photo by: Jon Noble

Ön kanadın en üst planyasının kenarlarında, yere basma gücünü pek kaybetmeden daha verimli hale getirilmesini sağlamak için kısa Gurney kanatçığı kullanılmış.

AlphaTauri AT03 rear wing Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri, kenar plakasına daha sıkı bir geçiş sunan güncellenmiş uç ile revize edilmiş bir arka kanat tanıttı. Bunun dışında orta kısımda daha büyük bir oyuk bulunuyor.

Williams FW44 Photo by: Jon Noble

Williams, ön kanat kenar plakasını güncelledi ve üst iki planyanın şeklini kenar plakası ile birleştiği yerde değiştirdi.

Bu değişiklikle kenar plakası kanat elemanlarının üzerindeki yükün değiştirilmesi hedefleniyor. Bu, daha iyi stabilite için yerel akış alanını etkilemeye ve aracın geri kalanında iyileştirilmiş hava akışı olmasına yardımcı olur.

Alfa Romeo detail Photo by: Jon Noble

Değişiklik yapan son takım ise Alfa Romeo oldu. Difüzöre giden hava akışının daha iyi beslenmesine yardımcı olmak için arka fren kanalları yeniden şekillendirildi.