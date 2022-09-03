Zirvedeki 3 takım güncelleme getirmezken, Alpine güncellemelere devam etti
Formula 1'in zirvede yer alan 3 takımı bu hafta sonu Hollanda'ya güncelleme getirmezken, Alpine güncelleme getiren birkaç takımdan birisi oldu.
Zandvoort'un yüksek yere basma gücü gerektiren yapısı nedeniyle takımların çoğu, bu sezon daha önce kullandıkları paketlere dönüş yaptılar.
Ferrari, Red Bull ve Mercedes bu hafta sonu bir güncelleme getirmezken, genelde her yarışa güncelleme getiren Alpine bu istikrarını Zandvoort için de sürdürdü ve ön kanat planyası ile arka kanadın kiriş kanat bölümünde güncellemeler yaptı.
Haberin ana resminde göreceğiniz güncellemede, Alpine A522'nin kiriş kanadının üst parçasının sürüklenmeyi azaltıp yere basma gücünü arttırmak için kısaltıldığı görülüyor.
Alpine A522 front wing detail
Photo by: Jon Noble
Ön kanadın en üst planyasının kenarlarında, yere basma gücünü pek kaybetmeden daha verimli hale getirilmesini sağlamak için kısa Gurney kanatçığı kullanılmış.
AlphaTauri AT03 rear wing
Photo by: Giorgio Piola
AlphaTauri, kenar plakasına daha sıkı bir geçiş sunan güncellenmiş uç ile revize edilmiş bir arka kanat tanıttı. Bunun dışında orta kısımda daha büyük bir oyuk bulunuyor.
Williams FW44
Photo by: Jon Noble
Williams, ön kanat kenar plakasını güncelledi ve üst iki planyanın şeklini kenar plakası ile birleştiği yerde değiştirdi.
Bu değişiklikle kenar plakası kanat elemanlarının üzerindeki yükün değiştirilmesi hedefleniyor. Bu, daha iyi stabilite için yerel akış alanını etkilemeye ve aracın geri kalanında iyileştirilmiş hava akışı olmasına yardımcı olur.
Alfa Romeo detail
Photo by: Jon Noble
Değişiklik yapan son takım ise Alfa Romeo oldu. Difüzöre giden hava akışının daha iyi beslenmesine yardımcı olmak için arka fren kanalları yeniden şekillendirildi.
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