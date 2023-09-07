Zhou'ya göre Audi'nin varlığı sözleşme görüşmelerini etkiliyor

Geçen yıl Alfa Romeo ile seriye giriş yapan ve sağlam geçen sezonun ardından takımla sözleşme uzatan Zhou için bu kez yolun sonuna gelmiş olabiliriz.

Bir kez daha Valtteri Bottas'a üstünlük sağlayamayan Zhou'nun Audi dönemi için uzun vadede düşünülmediği de sır değil.

Dolayısıyla koltuğunu Formula 2 şampiyona lideri Theo Pourchaire'e kaptırması beklenen Zhou ise sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini ancak Audi meselesinin her şeyi zorlaştırdığını söylüyor.

RacingNews365'e konuşan Zhou, "Hedefim elbette uzun vadeli bir sözleşmeye imza atabilmek."

"Ancak bu kolay değil, nitekim Audi'nin işe dahil olma ve bu tür şeyler için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyleme ihtimalleri var."

"Amacım ise dediğim gibi, bir yıllık sözleşmeler yerine daha rahat hissettirebilecek uzun vadeli bir sözleşme."

"Önceliğim ise Alfa Romeo'da kalmak. Çok fazla boş koltuk yok, olduğum yerde kalmaya da epey hevesliyim." dedi.