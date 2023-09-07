Zhou'ya göre Audi'nin varlığı sözleşme görüşmelerini etkiliyor
Koltuğunu kaybetmesi beklenen Guanyu Zhou, uzun vadeli bir sözleşme istediğini ancak Audi'nin gelişi nedeniyle işlerin zorlaştığını söylüyor.
Geçen yıl Alfa Romeo ile seriye giriş yapan ve sağlam geçen sezonun ardından takımla sözleşme uzatan Zhou için bu kez yolun sonuna gelmiş olabiliriz.
Bir kez daha Valtteri Bottas'a üstünlük sağlayamayan Zhou'nun Audi dönemi için uzun vadede düşünülmediği de sır değil.
Dolayısıyla koltuğunu Formula 2 şampiyona lideri Theo Pourchaire'e kaptırması beklenen Zhou ise sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini ancak Audi meselesinin her şeyi zorlaştırdığını söylüyor.
RacingNews365'e konuşan Zhou, "Hedefim elbette uzun vadeli bir sözleşmeye imza atabilmek."
"Ancak bu kolay değil, nitekim Audi'nin işe dahil olma ve bu tür şeyler için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyleme ihtimalleri var."
"Amacım ise dediğim gibi, bir yıllık sözleşmeler yerine daha rahat hissettirebilecek uzun vadeli bir sözleşme."
"Önceliğim ise Alfa Romeo'da kalmak. Çok fazla boş koltuk yok, olduğum yerde kalmaya da epey hevesliyim." dedi.
Son Haberler
Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor
Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor
Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"
Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız" Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"
Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor
Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor
Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş
Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar