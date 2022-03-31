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Zhou'nun, tekrarlayan start problemlerine bir "cevabı yok"

Zhou Guanyu, sezonun ilk iki yarışında da ortaya çıkan anti-stall (stop engelleyici sistem) problemlerine "bir cevabı" olmadığını söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Matt Kew
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Zhou'nun, tekrarlayan start problemlerine bir "cevabı yok"
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Alfa Romeo pilotu Zhou, cumartesi günü Cidde'de sıralama turlarını 13. sırada tamamladı ancak yarışın ilk turunda Daniel Ricciardo ile yaşadığı temasın ardından aracında anti-stall (stop engelleyici sistem) devreye girdi ve gridin arkasına düştü.

Bu durum, Zhou'yu beş saniye geride 20. sıraya geriletti. Çinli sürücü geri gelmek için mücadele edebilirdi ancak pist dışına çıktığı için aldığı beş saniyelik zaman cezası ön krikocu mekaniker araca dokunduğu için geçersiz sayılınca pitten geçme cezası aldı ve yarışı puan alamadan bitirdi.

Zhou, Bahreyn'deki yarışın ilk turunda yine benzer bir anti-stall problemi yaşamıştı ve 10. sıraya yükselmeden önce yine gridin arkasına düşmüştü.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Zhou, Alfa Romeo'nun bu problemi Avustralya'dan önce çözmeye odaklandığını söyledi.

Zhou, "Daniel biraz daha iyi start aldı ve 1. virajda hepimiz sıkıştık. Bu yüzden teması engellemek için pistin dışına çıkmam gerekti."

"Yine de temas ettik ama anti-stall tekrar devreye girdi. Dürüst olmak gerekirse buna bir cevabım ya da açıklamam yok."

"Söylediğim gibi, önceliğimiz bunu bir sonraki yarış için düzeltmek olacak. Çünkü hız anlamında yine hızlıydık. Puanlar için mücadele edebilirdik ama bu problemi pitten geçme cezası takip etti ve fırsatımız kalmadı." dedi.

Zhou, Alfa Romeo aracında debriyaj ve anti-stall ile iki ayrı probleme sahip olup olmadığından emin değil ancak anti-stall'un duruma yardımcı olmadığına emin.

Zhou, "Debriyaja bağlı bir durum ve kesinlikle debriyajı bırakma hızı açısından her şeyi etkiliyor."

"Avustralya'yı göreceğiz ama bu çözmemiz gereken bir problem." dedi.

Zhou, problemlere rağmen 11. sırada finiş gördü ve orta grupta rekabetçi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ancak büyük oranda pitten geçiş cezası nedeniyle kaybettiği puanlar için üzgün olduğunu anlattı.

Zhou, "Pitten geçiş cezası olmasaydı, starttaki soruna rağmen ilk 10'da olurduk."

"Elbette hafta sonunun birçok olumlu tarafı var. Kendi açımdan, hızlanabiliyorum. Ayrıca Bahreyn'de birkaç sorunumuz vardı ve burada düzeltildi. Bu nedenle iyiydi."

"Ancak en büyük sorunumuz hâlâ devam ediyor. Odak noktamız bu olacak." dedi.

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