Zhou'nun sponsorları, Alfa Romeo koltuğu için 30 milyon euro ödemeye hazır

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Guanyu Zhou'nun sponsorları, 22 yaşındaki Çinli sürücünün Valtteri Bottas ile beraber Alfa Romeo'da yarışabilmesi için milyonlarca euro ödemeye hazırlar.

İddiaya göre Zhou'nun Çinli sponsorlarının ödemeye hazır olduğu ücret 30 milyon euro ve bu, takımların pek de hayır diyemeyeceği bir sayı.

Alpine'in genç sürücü akademisinde yer alan Zhou, bu yıl Formula 2'de iyi bir iş yapıyor ve geride kalan yarışların ardından şampiyonada ikinci sırada bulunuyor.

Sezon başında Asya Formula 3 Şampiyonası'nı kazanan Zhou, birden fazla F1 testi yaptı ve Avusturya'da Alpine ile ilk kez bir F1 antrenman seansında piste çıktı.

Başlangıçta Zhou'nun adı Williams ile anılmıştı ancak İngiliz ekip, George Russell'dan boşalan koltuğa Alex Albon'u getirdi. Bu yüzden de artık elinde sadece Alfa Romeo seçeneği var.

Zhou'nun gelişi, spordaki ilk Çinli sürücü olacağı için pazarlama anlamında hem spora hem de gideceği takıma epey fayda sağlayabilir.

Fakat Zhou'nun bu koltuk için ciddi rakipleri var ve bunlardan biri, Haas'ta Nikita Mazepin'le büyük anlaşmazlık yaşayan Mick Schumacher gibi görünüyor.

Schumacher'e ek olarak Nyck de Vries'ın adı de Alfa Romeo ile anılırken, Antonio Giovinazzi'nin takımla devam etme ihtimali de var.

Guanyu Zhou, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images