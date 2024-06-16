Zhou'nun sponsorları 30 ila 35 milyon dolar mı veriyor?

Auto Motor und Sport, gelecek sezon iki takımın sürücü kadrosunun neredeyse kesinleştiğine dair özel bir haber yazdı.

İddiaya göre Haas, 2025 için hem Oliver Bearman hem de Esteban Ocon ile anlaşmış durumda. Ocon'un durumu kesin değil ancak tarafların birlikte yarışma ihtimali bir hayli yüksek.

Resmi olmayan bilgilere göre RB'de Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşının Daniel Ricciardo veya Liam Lawson olması bekleniyor.

Diğer tarafta Zhou'nun Haas koltuğunu istediği ve bunun için de önemli bir sponsorluk geliri teklif ettiği iddia edildi.

Habere göre Çinli sürücünün sponsorlarının vereceği toplam paket 30 ila 35 milyon doları buluyor.