Zhou'nun performansı Bottas'ın şaşırtmış
Valtteri Bottas, takım arkadaşı Zhou Guanyu'nun performansından övgüyle söz etti.
Alfa Romeo, 2022 sezonu için Kimi Raikkonen'in yerine Valtteri Bottas'ı, Antonio Giovinazzi'nin yerine ise Zhou Guanyu'yu getirme kararı almıştı.
İlk başka Çinli sürücünün alt kategorilerdeki performansı çok da parlak olmadığı için, Formula 1'e gelişi ticari konulara bağlanmıştı.
Ancak Zhou, çaylak sezonunda nispeten iyi bir iş yaptı ve F1'e yeni girmiş bir sürücüye göre çok az hata yaptığı görüldü.
İlk yarışında puan alan ve zaman zaman Bottas'ı geçmeyi başaran Zhou, 2023 için yeni sözleşmeyi de kaptı.
Bu yıl Zhou ile çalışan deneyimli Bottas, takım arkadaşından etkilendiğini gizlemiyor.
Gpfans.com'a konuşan Fin pilot, "Düzenli olarak puan kazandığımız dönemde, hâlâ çok şey öğreniyordu."
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Alfa Romeo
"Aracın rekabetçi olduğu dönem, onun bir şeyler öğrendiği dönemdi. Fakat bu yıl boyunca çok gelişti."
"Kendinden daha emin hissetmeye başladı, hızlandı, geri bildirimleri daha net ve belirgin oldu. Bazı sıralama turlarında benim bile önümdeydi."
"F1'deki ilk yılınızı bu sporda olmayı hak ettiğinizi kanıtlamak zorunda olmanın baskısıyla geçirmek kolay değildir."
"Fakat o, son derece iyiydi. Etkileyici olan şey az sayıda hata yapmasıydı, neredeyse hiç hata yapmadı. Bu da bir çaylak için oldukça inanılmaz bir şey."
"Genellikle çaylak sürücüler sıralama turunda ya da yarışta aptalca temaslar gibi pek çok hata yaparlar. Bir çaylağa göre oldukça istikrarlıydı, bu da zihinsel olarak çok güçlü olduğu anlamına geliyor."
"Kendini mükemmelleştirmek ve adım adım ilerlemek için kendine biraz vakit tanıdı ve bu da işe yaradı." dedi.
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