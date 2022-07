Zhou'nun kazasının ardından takla barı testleri 2023'te daha katı olacak

Zhou'nun takla barı, George Russell ve Pierre Gasly ile bir çarpıştıktan ve araç ters döndükten saniyeler sonra kırıldı.

Zhou'nun aracı pistte ters bir şekilde sürüklenirken, Çinli pilotu Halo korudu ve araç nihayetinde bariyerlerin üzerinden takla atarak durdu.

Alfa Romeo, bu yıl "sivri" takla barı tasarımı kullanan tek takım. Takımlar daha önce bu tür tasarımı aerodinamik faydaları için kullandılar.

FIA, kazadan kısa bir süre sonra Alfa Romeo ile bir inceleme başlattı ve bu mesele, dün gerçekleştirilen FIA Teknik Danışma Komitesi'ndeki (TAC) takım teknik direktörleri toplantısında görüşüldü.

FIA, toplantıya dair şunları söyledi: "TAC, Silverstone'da Zhou Guanyu'nun dahil olduğu ciddi kazayı da görüştü."

"Takımlar, 2023 için takla barı üzerinde daha katı önlemler alınabileceğini doğruladılar ve FIA, ilgili analizleri tamamlayacak ve takla barının güvenliği için yeni gereklilikler hakkında takımlarla iletişime geçecek."

Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images