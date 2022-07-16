Zhou'nun kazasının ardından takla barı testleri 2023'te daha katı olacak

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Zhou'nun takla barı, George Russell ve Pierre Gasly ile bir çarpıştıktan ve araç ters döndükten saniyeler sonra kırıldı.

Zhou'nun aracı pistte ters bir şekilde sürüklenirken, Çinli pilotu Halo korudu ve araç nihayetinde bariyerlerin üzerinden takla atarak durdu.

Alfa Romeo, bu yıl "sivri" takla barı tasarımı kullanan tek takım. Takımlar daha önce bu tür tasarımı aerodinamik faydaları için kullandılar.

FIA, kazadan kısa bir süre sonra Alfa Romeo ile bir inceleme başlattı ve bu mesele, dün gerçekleştirilen FIA Teknik Danışma Komitesi'ndeki (TAC) takım teknik direktörleri toplantısında görüşüldü.

FIA, toplantıya dair şunları söyledi: "TAC, Silverstone'da Zhou Guanyu'nun dahil olduğu ciddi kazayı da görüştü."

"Takımlar, 2023 için takla barı üzerinde daha katı önlemler alınabileceğini doğruladılar ve FIA, ilgili analizleri tamamlayacak ve takla barının güvenliği için yeni gereklilikler hakkında takımlarla iletişime geçecek."

Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

2022 teknik yönetmeliğinin ilgili maddesinde ise şu yer alıyor: “Ana yapı, detayları Madde 13.3.1'de bulunabilecek bir statik yük testinden geçmelidir. Ayrıca, her takım, boylamsal bileşen ileri yönde uygulandığında aynı yüke dayanabileceğini açıkça gösteren ayrıntılı hesaplamalar sağlamalıdır.”

Madde 13.3.1, takla barı tasarımın nasıl olması gerektiğine ve karşılaması gereken yüklere dair detaylar içeriyor.

Bu incelemenin sonucunda sivri tasarımların yasaklanıp yasaklanmayacağı görülecek.

Avusturya hafta sonunda konuşan AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, Zhou'nun kazasının ardından bu meselenin tartışılacağını doğruladı.

Egginton, "Bence bu olumlu karşılanır. Bu yüzden bir sonraki TAC'da oturup bunun üzerinden geçeceğiz. FIA ve Alfa Romeo'nun bazı geri dönüşler yapacağından eminim."

"Bunun hassas bir konuşma olacağına da eminim ve bununla nereye varacağımızı göreceğiz." dedi.

Alfa'nın sivri takla barı tasarımından bahseden Egginton, "Bu tür bir takla barı kullanılan projede, en son 2011 yılında yer aldım. Bunun nedenlerini hatırlıyorum ve oldukça spesifikti."

"Elbette hepimiz aynı testi geçmek zorundayız, bu bir gereklilik. Fakat bunlar, nasıl ilerleyeceğimizi ve FIA'nın görüşlerini öğrenmek için TAC'da gündeme gelecek konular." dedi.

Red Bull baş mühendisi Paul Monaghan, tüm takımların Silverstone kazasından ders çıkarabileceğini belirtti.

Monaghan, "Bence buna bakmamak biraz ihmalkarlık olur."

"Önümüzde bir TAC var, bu yüzden FIA'nın muhtemelen Alfa Romeo'nun yardımı ile bir inceleme yapacağına eminim."

"Bu konudaki sorulara da açığız ve sporun iyiliği için elimizden geldiği kadar katkıda bulunacağız. Bu tek kişinin çıkarı değil."

"Bir yük durumu oluşturduğumuzda, FIA'nın ve Alfa'nın tam olarak ne olduğuyla ilgili verileri paylaşmasını beklemeyi tercih ederim. Tüm araçları adil bir şekilde değerlendirebileceğimiz kriterler var mı? Bütün araçlar buna dayanacak mı, dayanmayacak mı?"

"Bu, bir tahminde bulunmadan önce üzerinden geçilmesi gereken bir şey. Bizimkinin diğerlerinden farklı olduğunu söylemek biraz saflık olur.” dedi.