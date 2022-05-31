Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Russell: "Norris'e yaptığım geçiş yayıncılar tarafından yeterli görülmemiş olmalı" Sonraki / Jos Verstappen: "Red Bull, Monako'da Max'e yardım edecek hiçbir şey yapmadı"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Zhou'nun hatasına ıslak bir zemine değmesi sebep olmuş

Monako'da oldukça şık bir kurtarış yaparak kaza yapmaktan kaçınan Zhou Guanyu, aracın kontrolünü kaybetmesine neyin sebep olduğunu açıkladı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Zhou'nun hatasına ıslak bir zemine değmesi sebep olmuş
Haberi dinle

Sıralama turlarında büyük şanssızlık yaşayan ve kırmızı bayraklar nedeniyle tur atamayarak yarışa sonuncu sırada başlamak zorunda kalan Zhou, yarışın ilk turlarında 14. sıraya kadar yükseldi.

Mick Schumacher'in kazasının sebep olduğu kırmızı bayrak periyodunun ardından 16. sıraya gerileyen Zhou, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın arkasındaydı ve geçiş yapabilecek hıza sahipti.

Tünelden geçilirken farkı iyice kapatan ve yüzme havuzu şikanına gelinirken sağa yönelen Zhou, tam bu esnada aracın kontrolünü kaybetti ancak çok başarılı bir kurtarış yaptı ve şikanı düz geçmesine rağmen yarışa devam etti.

Kurtarışın hemen ardından Alfa Romeo pilotunun takım radyosundan "Bunun ardından yeni pantolonlara ihtiyacım olacak!" dediği duyuldu. 

 

Tsunoda'nın önüne geçmek için en iyi fırsatı yakaladığını düşündüğünü söyleyen Zhou, aracın kontrolünü kaybetmesinin sebebi olarak "henüz kurumamış bir alandan geçmek zorunda kalmasını" gösterdi.

Zhou, "İç çizgi oldukça nemliydi ve hava koridoruna girsek bile fazla zaman kazanamayabilirdik."

"Yuki'ye en yakın olduğum anlardan birindeydik, bu yüzden gerçekten son dakikada içeri dalmak zorunda kaldım."

"Maalesef Tsunoda önümü kesmeye çalıştı, ben de bundan kaçınmaya çalıştım ve henüz kurumamış bir alandan geçmek zorunda kaldım. Sonrasında tüm mesele aracı yolda tutmak oldu."

"Kurtarışın kendisi araçtayken pek de havalı değildi, oldukça korkutucuydu, yarım yamalak bir andı. Ama tekrarına bir göz atmak güzel olacak.” dedi.

Hatanın ardından Nicholas Latifi'ye geçilen Zhou, “hiç olmazsa bir sıra yükselmeye çalıştım" diyerek sıra kaybetmesinin hiç önemli olmadığını ekledi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo

Zhou Guanyu, Alfa Romeo

Photo by: Alfa Romeo

Zhou için bu yarışın ayrı bir önemi de vardı; Çaylak pilot, önceden Formula 2'de Monako'da piste çıkmıştı, ancak ilk kez efsanevi pistte bir Formula 1 aracı kullandı.

İlk deneyimi hakkında konuşan Zhou, "Biraz eksiklerimiz vardı, ancak son sıradan başlayacak kadar kötü değildik. Bunun tek sebebi kırmızı bayrağa takılarak tur atamamamızdı."

"Yılın en zor yarışlarından biriydi, ancak tüm farklı koşulları test etme fırsatımız oldu."

"Sanırım ıslak zemindeki normal yarışlar, Monako'yu deneyimledikten sonra biraz daha iyi olacak." dedi.

paylaşım
yorumlar
Russell: "Norris'e yaptığım geçiş yayıncılar tarafından yeterli görülmemiş olmalı"
Önceki haber

Russell: "Norris'e yaptığım geçiş yayıncılar tarafından yeterli görülmemiş olmalı"
Sonraki haber

Jos Verstappen: "Red Bull, Monako'da Max'e yardım edecek hiçbir şey yapmadı"

Jos Verstappen: "Red Bull, Monako'da Max'e yardım edecek hiçbir şey yapmadı"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Pilotlar, Schumacher'in kazasını "şok edici" olarak nitelendiriyor Monako GP
Formula 1

Pilotlar, Schumacher'in kazasını "şok edici" olarak nitelendiriyor

Vasseur: "Bütçe sınırının altında kalmak isteyen takımlar rüzgar tünelini kapatabilir" Monako GP
Formula 1

Vasseur: "Bütçe sınırının altında kalmak isteyen takımlar rüzgar tünelini kapatabilir"

Monako yarışı, elektrik kesintisi nedeniyle ertelenmiş ve durarak start alınamamış Monako GP
Formula 1

Monako yarışı, elektrik kesintisi nedeniyle ertelenmiş ve durarak start alınamamış

Guan Yu Zhou Daha fazlası
Guan Yu Zhou
Barselona verileri, Alfa Romeo'nun Monaco için ciddi bir aday olduğunu gösteriyor Monako GP
Formula 1

Barselona verileri, Alfa Romeo'nun Monaco için ciddi bir aday olduğunu gösteriyor

Zhou, performansıyla Alfa Romeo'yu etkiledi Miami GP
Formula 1

Zhou, performansıyla Alfa Romeo'yu etkiledi

Imola lastik testinin ilk günü tamamlandı
Formula 1

Imola lastik testinin ilk günü tamamlandı

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Bottas, cuma günü sorun yaşadığı motoru tekrar kullanamayacak İspanya GP
Formula 1

Bottas, cuma günü sorun yaşadığı motoru tekrar kullanamayacak

Alfa Romeo'nun zorlamasına yardımcı olan sidepod değişikliği
Formula 1

Alfa Romeo'nun zorlamasına yardımcı olan sidepod değişikliği

İki günlük Imola testi sona erdi Pirelli Imola testi
Formula 1

İki günlük Imola testi sona erdi

Son Haberler

Steiner: "Eğer bütçe sıkıntınız varsa ayağınızı yorganına göre uzatmalısınız"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Eğer bütçe sıkıntınız varsa ayağınızı yorganına göre uzatmalısınız"

Sainz, galibiyete ulaşamamasının sebeplerinden biri olarak Latifi'yi gösterdi
Formula 1 Formula 1

Sainz, galibiyete ulaşamamasının sebeplerinden biri olarak Latifi'yi gösterdi

Jos Verstappen: "Red Bull, Monako'da Max'e yardım edecek hiçbir şey yapmadı"
Formula 1 Formula 1

Jos Verstappen: "Red Bull, Monako'da Max'e yardım edecek hiçbir şey yapmadı"

Zhou'nun hatasına ıslak bir zemine değmesi sebep olmuş
Formula 1 Formula 1

Zhou'nun hatasına ıslak bir zemine değmesi sebep olmuş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.