Zhou'nun hatasına ıslak bir zemine değmesi sebep olmuş

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Sıralama turlarında büyük şanssızlık yaşayan ve kırmızı bayraklar nedeniyle tur atamayarak yarışa sonuncu sırada başlamak zorunda kalan Zhou, yarışın ilk turlarında 14. sıraya kadar yükseldi.

Mick Schumacher'in kazasının sebep olduğu kırmızı bayrak periyodunun ardından 16. sıraya gerileyen Zhou, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın arkasındaydı ve geçiş yapabilecek hıza sahipti.

Tünelden geçilirken farkı iyice kapatan ve yüzme havuzu şikanına gelinirken sağa yönelen Zhou, tam bu esnada aracın kontrolünü kaybetti ancak çok başarılı bir kurtarış yaptı ve şikanı düz geçmesine rağmen yarışa devam etti.

Kurtarışın hemen ardından Alfa Romeo pilotunun takım radyosundan "Bunun ardından yeni pantolonlara ihtiyacım olacak!" dediği duyuldu.

Tsunoda'nın önüne geçmek için en iyi fırsatı yakaladığını düşündüğünü söyleyen Zhou, aracın kontrolünü kaybetmesinin sebebi olarak "henüz kurumamış bir alandan geçmek zorunda kalmasını" gösterdi.

Zhou, "İç çizgi oldukça nemliydi ve hava koridoruna girsek bile fazla zaman kazanamayabilirdik."

"Yuki'ye en yakın olduğum anlardan birindeydik, bu yüzden gerçekten son dakikada içeri dalmak zorunda kaldım."

"Maalesef Tsunoda önümü kesmeye çalıştı, ben de bundan kaçınmaya çalıştım ve henüz kurumamış bir alandan geçmek zorunda kaldım. Sonrasında tüm mesele aracı yolda tutmak oldu."

"Kurtarışın kendisi araçtayken pek de havalı değildi, oldukça korkutucuydu, yarım yamalak bir andı. Ama tekrarına bir göz atmak güzel olacak.” dedi.

Hatanın ardından Nicholas Latifi'ye geçilen Zhou, “hiç olmazsa bir sıra yükselmeye çalıştım" diyerek sıra kaybetmesinin hiç önemli olmadığını ekledi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

Zhou için bu yarışın ayrı bir önemi de vardı; Çaylak pilot, önceden Formula 2'de Monako'da piste çıkmıştı, ancak ilk kez efsanevi pistte bir Formula 1 aracı kullandı.

İlk deneyimi hakkında konuşan Zhou, "Biraz eksiklerimiz vardı, ancak son sıradan başlayacak kadar kötü değildik. Bunun tek sebebi kırmızı bayrağa takılarak tur atamamamızdı."

"Yılın en zor yarışlarından biriydi, ancak tüm farklı koşulları test etme fırsatımız oldu."

"Sanırım ıslak zemindeki normal yarışlar, Monako'yu deneyimledikten sonra biraz daha iyi olacak." dedi.