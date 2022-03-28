Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Zhou'nun ceza alma sebebi ön kriko elemanının dikkatsizliğiymiş

Alfa Romeo ve yarış hakemleri, Guanyu Zhou'nun neden "yanlış prosedür" gereği pitten geçme cezası aldığını açıkladılar.

Ekleyen:
Zhou'nun ceza alma sebebi ön kriko elemanının dikkatsizliğiymiş
Haberi dinle

Çaylak pilot yarışın başlarında Alexander Albon ile yaşadığı bir olayın ardından beş saniye zaman cezası almıştı, dolayısıyla henüz pit stop yapmadığı için cezayı pit stop esnasında çekmesi gerekiyordu

Ancak Zhou'nun "cezasını çekmesinin" ardından yarış hakemleri prosedürlerin doğru uygulanmadığını ve bunun diskalifiyeye kadar gidebilecek bir kural ihlali olduğunu fark ettiler. Buna rağmen Zhou yalnızca pitten geçme cezası aldı.

Yarış hakemleri resmi açıklamada, "Yarış hakemleri, video kayıtları izlendiğinde 24 numaralı aracın pit stop'a geldiğini, cezasını çekmek için durduğunu, fakat aracın krikoyla kaldırıldığını gördüler. 54.4(c) maddesi gereği, takımlar ceza çekmek için pit alanına gelen bir araç üzerinde ceza süresi boyunca hiçbir şekilde çalışamazlar."

"Takım her ne kadar aracın krikoyla kaldırılmasının ardından araç üzerinde çalışma yapmış olmasa da, yine aynı madde uyarınca aracın kaldırılması da 'çalışma' olarak sınıflandırılmıştır."

"54.4(e) sayılı madde, 54.4(c) maddesinin ihlali durumunda aracın diskalifiye edilmesini gerektirmektedir. Ancak aracın krikoyla kaldırılması sonrası herhangi bir çalışma yapılmamış olmasından ötürü diskalifiye cezasının ağır kaçacağı düşünüldü. Dolayısıyla yarış hakemleri olarak pitten geçme cezası verilmesine karar kıldık." ifadelerini kullandılar

Alfa Romeo'nun pist üstü mühendislik şefi Xevi Pujolar da hakemlerin verdiği kararı açıklığa kavuşturdu. Zhou, Bottas'ın hemen arkasından pite gelmişti, bu esnada ön kriko elemanı ikinci aracın ceza aldığının ve bu esnada araca dokunulmaması gerektiğinin farkında değildi.

Pujolar, "Ön kriko elemanı Zhou'nun beş saniye ceza aldığının farkında değildi, bu nedenle araca dokundu." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"
Önceki haber

Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Russell: "En fazla beşinci olabiliriz" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Russell: "En fazla beşinci olabiliriz"

Norris: "10. virajdaki kerb yeni araçlara uygun değil, kaldırılmalı" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Norris: "10. virajdaki kerb yeni araçlara uygun değil, kaldırılmalı"

Binotto: "Ülkeyi terk etmek için haklı bir gerekçemiz yok" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Binotto: "Ülkeyi terk etmek için haklı bir gerekçemiz yok"

Son Haberler

Zhou'nun ceza alma sebebi ön kriko elemanının dikkatsizliğiymiş
Formula 1 Formula 1

Zhou'nun ceza alma sebebi ön kriko elemanının dikkatsizliğiymiş

Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"

Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"

Ferrari, Red Bull'un yere basma gücü seçimi konusunda analiz yapacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Red Bull'un yere basma gücü seçimi konusunda analiz yapacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.