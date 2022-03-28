Zhou'nun ceza alma sebebi ön kriko elemanının dikkatsizliğiymiş

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Çaylak pilot yarışın başlarında Alexander Albon ile yaşadığı bir olayın ardından beş saniye zaman cezası almıştı, dolayısıyla henüz pit stop yapmadığı için cezayı pit stop esnasında çekmesi gerekiyordu

Ancak Zhou'nun "cezasını çekmesinin" ardından yarış hakemleri prosedürlerin doğru uygulanmadığını ve bunun diskalifiyeye kadar gidebilecek bir kural ihlali olduğunu fark ettiler. Buna rağmen Zhou yalnızca pitten geçme cezası aldı.

Yarış hakemleri resmi açıklamada, "Yarış hakemleri, video kayıtları izlendiğinde 24 numaralı aracın pit stop'a geldiğini, cezasını çekmek için durduğunu, fakat aracın krikoyla kaldırıldığını gördüler. 54.4(c) maddesi gereği, takımlar ceza çekmek için pit alanına gelen bir araç üzerinde ceza süresi boyunca hiçbir şekilde çalışamazlar."

"Takım her ne kadar aracın krikoyla kaldırılmasının ardından araç üzerinde çalışma yapmış olmasa da, yine aynı madde uyarınca aracın kaldırılması da 'çalışma' olarak sınıflandırılmıştır."

"54.4(e) sayılı madde, 54.4(c) maddesinin ihlali durumunda aracın diskalifiye edilmesini gerektirmektedir. Ancak aracın krikoyla kaldırılması sonrası herhangi bir çalışma yapılmamış olmasından ötürü diskalifiye cezasının ağır kaçacağı düşünüldü. Dolayısıyla yarış hakemleri olarak pitten geçme cezası verilmesine karar kıldık." ifadelerini kullandılar

Alfa Romeo'nun pist üstü mühendislik şefi Xevi Pujolar da hakemlerin verdiği kararı açıklığa kavuşturdu. Zhou, Bottas'ın hemen arkasından pite gelmişti, bu esnada ön kriko elemanı ikinci aracın ceza aldığının ve bu esnada araca dokunulmaması gerektiğinin farkında değildi.

Pujolar, "Ön kriko elemanı Zhou'nun beş saniye ceza aldığının farkında değildi, bu nedenle araca dokundu." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images