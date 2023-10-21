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Zhou’dan Stroll’e sert eleştiri: "Turumu mahvetti"

Zhou Guanyu, sprint sıralama seansını mahvettiği için Lance Stroll’e ateş püskürdü.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, in the pit lane

Alfa Romeo pilotu, Cuma günü gerçekleşen sıralama mücadelesinde Q2’ye kalmayı başarmış ve seansı 12. sırada tamamlamıştı. Sprint sıralama seansında ikinci bölüme de kalan Zhou, 15. sıradan öteye gidemedi. Bunun sebebi olarak Stroll’ü gösterdi.

Çinli pilot, Stroll’ün turunu mahvettiğini ve bunu ilk kez yapmadığını da ekledi.

Kendisine daha ileriye gidip gidemeyeceği sorulduğunda Zhou: “Lance beni engelleyene kadar bunu yapabilirdik. Bu oldukça basit.”

“Potansiyel olarak cuma gününe yakındık 11. olabilirdik. 14. virajdan 16. viraja kadar önümde kaldı ve turumu mahvetti.”

Bu olanların üzerine Zhou’ya Stroll ile bu konuyu konuşup konuşmayacağı da soruldu. Zhou ise, “Konuşmayacağım. Bunu ilk kez yapmıyor. Bunu hakemlere bırakacağız.” cevabını verdi.

Ancak hakemler olayı incelemeye gerek görmedi.

Pazar günü 12. olarak start alacak olan Zhou, sprint yarışına ise 15. sıradan başlayacak. Zhou, sprint yarışının ana yarışa hazırlanmak için öğrenme amaçlı bir yarış olacağını da sözlerine ekledi.

“İki sıralama seansında da benzer hızlara sahip olduğumuzu gördük. Bu umut verici bir gelişme. Bu hafta sonu iyi adımlar atmayı başardık. Bu hafta sonu için iyi bir potansiyele sahip olduğumuzu hissediyorum.”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Esteban Ocon, Alpine A523

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