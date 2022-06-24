Zhou, yeniden puan aldığı için mutlu

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Sezon başından bu yana çeşitli dayanıklılık sorunlarıyla boğuşan Zhou, Kanada GP'sinden önceki dört yarışın üçünü tamamlayamazken, Monako'da ise ancak 16. olabildi.

Ancak Montreal'de iyi bir hafta sonu geçiren ve kariyerinde ilk kez Q3'e kaldığı Cumartesi gününün ardından yarışta da güçlü bir sekizincilik elde eden Zhou, Bahreyn'den sonra ilk kez puan aldı.

Son dönemde yaşadığı problemleri hesaba katan Zhou, asıl önceliğinin bitiş çizgisine ulaşmak olduğunu söylüyor.

Yarışın ardından F1 TV'ye konuşan Zhou, "Her şeyin ötesinde, bu hafta sonundan önce birçok hayal kırıklığı yaşadığım için damalı bayrağı gördüğüme sevindim."

"Bu hafta sonu yabancı olduğum bir piste geldik ve neler olacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu, ancak takım olarak performansımızdan çok memnunum."

"Hem sıralama turlarında, hem de yarışta oldukça iyiydik ve uzun süre sonra iki araçla da puan aldık. Önümüzdeki yarışlar için iyi bir ivme gösterdiğimizi düşünüyorum."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pazar günü puan almak için büyük çaba sarf ettiği açıkça görülen Zhou'nun yarışının zirve noktası, 1. virajda Sebastian Vettel'e dıştan yaptığı geçişti.

Dört kez dünya şampiyonuna yaptığı geçiş hakkında konuşan Zhou, "Geçiş yapmayı veya zor pozisyonlar bulmayı seviyorum, ancak bence Güvenlik Aracı periyodunun ardından bu hamleyi yapmak çok önemliydi."

"Benim açımdan oldukça zor bir hamleydi, çünkü dış çizgide hiç yol tutuşu yoktu, ancak bir şekilde aracı durdurmayı ve öne geçmeyi başardım. Dolayısıyla her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorum, oldukça mutluyum."

"Sanırım Imola'dan bu yana padoktaki atmosferden zevk alıyorum ve her şeye daha da alışıyorum, bu yüzden her hafta sonunun tadını çıkarıyorum."

"Her yarış oldukça özel, özellikle de Montreal gibi bir pistte. Tribünlerde çok sayıda Çin bayrağı ve dünya çapından taraftarlar gördüm, bu yüzden nihayet karşılarına puan alarak çıkabildiğim için çok mutluyum. Buna ek olarak, evdeki herkes benimle gurur duyuyor olacak."