Zhou, yaşadığı sorunların Sauber'in eski şasisine dönmesiyle çözüleceğine inanıyor

Zhou Guanyu, Sauber ekibinin yeni şasinin son dönemdeki sorunlara yol açtığı sonucuna varmasının ardından, Imola yarışına kadar kullandığı Formula 1 şasisine geri dönecek.

Zhou'nun Imola şasi değişikliğinden bu yana olan sicili, Monako antrenmanında bir kaza ve Montreal'deki son yarışta iki kaza içeriyor, bu da ona yarış öncesi önemli bir antrenman süresine mal oldu ve Kanada’da yarışı tur bindirilen tek pilot olarak tamamladı.

Bu hafta sonu gerçekleşecek İspanya Grand Prix’si öncesinde konuşan Zhou, Imola’da sezonun ikinci şasisine geçtikten sonra yaşadığı sorunların “garip veya biraz şok edici” hissettirdiğini açıkladı.

Sorunun özellikle son üç turda olduğu gibi pist “gerçekten engebeli” olduğunda belirgin olduğunu söyledi.

Zira Imola, Monako ve Montreal en iyi tur zamanlarını elde edebilmek için “kerb”lerin üzerine çıkmayı gerektiriyor.

Zhou, “Arabayı tümsekler üzerinde çok sert buluyorum.”

“Bu yüzden zorlayamıyordum. Örneğin, Montreal'deki üçüncü antrenman seansında yaptığım hata gerçekten kötüydü. Aniden tümseklere vurduğunuzda, araba sadece spin atıyor. Bu, benim için garip veya biraz şok ediciydi." dedi.

Ancak bu hafta sonu öncesinde pek çok değişiklik yaptıklarını belirten Zhou, "Bu hafta sonundan önce, en azından yılın başında sahip olduğum hissi geri kazandığımdan emin olmak için her şeyi yeniden farklı bir versiyona dönüştürmek açısından birçok değişiklik yaptık.”

"Çünkü daha önce yapabildiklerime kıyasla şimdi tamamen farklı hissediyorum.”

"Bu yüzden bu hafta sonunu dört gözle bekliyorum çünkü bu yepyeni bir tarz, sıfırdan başlamak gibi.”

"Şasimi değiştirdim ve Imola'daki parçaların çoğunu değiştirdik ve bu sayede her şeyi başta sahip olduğum haline geri döndürüyoruz." dedi.

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Zhou ayrıca Sauber'in eski şasisi etrafında inşa ettiği kaporta parçaları açısından her parçayı değiştireceklerini sadece sıfırdan başladıklarından emin olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bunun nedeninin sorunun sadece şasiden mi kaynaklandığını tam olarak bilmemeleri olduğunu söyledi.

Sauber'in Zhou'nun aracında böylesine köklü bir değişiklik yapma kararının zamanlaması da önemli çünkü takım, önümüzdeki altı hafta sonunda beş yarışın yapılacağı uzun ve yoğun bir Avrupa turunun başlangıcında harekete geçmeye karar verdi.

Zhou ayrıca Barselona'dan sonra Avusturya'da yapılacak yarış öncesinde bu sorunun çözülmesini istedi çünkü Red Bull Ring, F1'in şu anda ziyaret ettiği diğer özel yapım pistlere kıyasla frenlemede biraz daha fazla tümsekli bir yapıya sahip.

Sauber’den takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın aracında pistteki tümseklerle ilgili benzer bir sorun tespit edip etmediği sorulduğunda, Zhou başlangıçta "daha fazla ayrıntıya girmek istemediğini" söyledi, ancak sonra "hissettiğim tümsekler ve aracın tepki verme şekli, onun tarafına göre biraz daha fazla" diyerek açıkladı.

Zhou, "İşte bu yüzden değişiklik yapmaya karar verdik."

"Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ve bunu başardığım için gerçekten mutluyum.”

"Çünkü takımın bunu kabul etmesi kolay değil. Ama bence buna bir kez karar verdik ve bu umarım doğru karardır ve umarım her şeyi daha iyi hale getirilebilir." dedi.