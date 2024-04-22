Zhou: "Yarıştan sonra 'Tarif edilemez' duygular yaşadım"
Sauber sürücüsü Zhou Guanyu, kendi ülkesinde puan alamasa da verilen destekten epey memnun kalmış durumda.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Zhou Guanyu, geçen hafta sonu Çin'de yarışan ilk Çinli sürücüsü oldu ve hafta sonu boyunca kendisine büyük destek vardı.
Yarışı puansız noktalayan Zhou, performansıyla ve hafta sonuyla ilgili şöyle dedi: "Bu hafta sonu inanılmaz bir deneyim yaşadım. Yıllardır kendi ülkemde yarışmayı hayal ediyordum ve sonunda bu hayalimi gerçekleştirebildim"
"Tribünlerdeki taraftarlardan hiç bu kadar tutku ve sevgi görmemiştim. Yarıştan sonra pek çok kişinin beni alkışlamasını ve adımı söylemesini unutmayacağım."
"Bu hafta sonunu normal bir hafta sonu olarak değerlendirmeye çalışmama rağmen, finişten sonra 'kapalı parkta' durunca tarif edilemez şeyler yaşadım. Bu özel bir andı ve Çin Grand Prix'sinde yer alan ilk Çinli sürücü olmaktan onur duyuyorum."
"Yarışın kendisi ise zordu, özellikle de ilk bölümde zorlandık. Araç yol tutmuyordu ve tüm virajlarda kayıyordu fakat yine de devam ettim."
"Yarışı bitirdiğim için değil ama mücadele ettiğim ve elimden gelenin en iyisini yaptığım için mutluyum."
"Son sıradan başlayarak puan almanın zor olacağını biliyordum ama hızımız gibi olumlu noktaları da düşünmeliyiz."
"Takım pit stoplarda gayet iyiydi, çoğu temiz geçti."
"Son bölümde yumuşak lastiklerle geçmeye karar verdik. Eğer pit stop yapmazsak mevcut konumumuzda kalacağımızı biliyorduk, bu yüzden birkaç sıra daha kazanmak için yumuşak lastiklere geçmeye karar verdik."
"Çok fazla geçiş yapıyordum ve araç iyi yol tutuyordu. Şahsen yapılan işten memnunum. Dün öğleden sonra ve bugün zor olsa da elimden geleni yaptım."
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, gets emotional on the grid after the race
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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