Zhou: "Yarış, starttan sonra benim için bitmişti"

Çinli pilot Cumartesi günü bugüne kadarki en iyi F1 sıralama performansını sergileyerek beşinci sıradan start aldı, ancak yavaş bir kalkışın ardından Daniel Ricciardo'nun AlphaTauri'sinin arkasına çarptı. Ricciardo daha sonra yanlışlıkla Esteban Ocon'a temas etti, o da Pierre Gasly'ye çarptı ve sonuç olarak her iki Alpine aracı da yarıştan çekildi.

Zhou çarpışmada ön kanadına hasar verdi ve 'viraja yaklaşırken yeterince yavaşlamadığı ve çarpışmaya neden olduğu' için beş saniye ceza aldı.

Yarışı 16. sırada tamamlayan Zhou, Alfa Romeo'nun start çizgisi sorununu inceleyeceğini söyledi.

Zhou, starttaki problemi sorulduğunda, "Hiçbir fikrim yok, bakmam lazım."

"Starttan önce gaz pedalından gelen tüm tepkiyi kaybettim, bu yüzden temelde yarışa sıfır gaz pedalıyla başladım."

"Bu sebeple gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Orada ne olduğunu daha detaylı görmemiz gerekiyor çünkü bu daha önce hiç olmamıştı."

"Yarıştan sonra toparlanmaya çalıştım, tam gaz gitmeye çalıştım ama ne yazık ki hiçbir şey olmadı, bu yüzden geri çekilmek zorunda kaldım."

"Yani benim startım aslında tam olarak bir start değildi. Bu yüzden aracımın hareket edemediğini gördünüz." yanıtını verdi.

Autosport/Motorsport.com tarafından ilk virajda yaşadığı kazayı açıklaması istenen Zhou şunları söyledi: "Pozisyonu geri kazanmak için olabildiğince geç fren yapmaya çalışıyordum ama önümdeki araçların kirli havası yüzünden bunu başaramadım."

"İstediğim bu değildi ama yarış benim için çizgiden sonra hemen hemen bitmişti."

Zhou'nun başlangıçtaki talihsizliği takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın da yavaşlamasına sebep oldu ve Bottas, Zhou'nun etrafından dolanırken ivme kaybederek yedincilikten on ikinciliğe düştü.

Bottas bu konuda, "Ne yazık ki Zhou başlangıçta bir sorun yaşadı, bu yüzden onun etrafından dolaşmak zorunda kaldım ve biraz ivme kaybettim."

"Ama aynı zamanda yumuşak lastikleri olan tüm araçlar ilk turda adeta uçuyorlardı, bu yüzden harika değildi."

"Ondan sonra da bunu telafi edecek hıza sahip olamadım."

"Dün, diğerlerine göre kesinlikle bugüne kıyasla daha iyi bir hızımız vardı." dedi.

Bottas kaybettiği pozisyonu geri kazanmak için dokuzuncu turda Lance Stroll'ün Aston Martin'ini takip ederek erken pite girdi. Bottas ikinci pit stoplarda Albon'un ardından tekrar pite girdi ve DRS ile bile geçiş yapmayı başaramadı.

Bottas "Tur başına yarım saniye kaybettim ve Albon'un arkasında kaldım."

"Geçiş yapmak için performansım yeterli değildi ve onlar da normalde olduğu gibi düzlükte gerçekten hızlıydı."

"Sonunda Stroll'ü yakalamak ve onunla mücadele etmek zordu."

"Bir Williams'ın arkasına takılmak her zaman zordur çünkü onu geçmek zordur." dedi.

Bottas, Alfa'nın 'bu yıl en güçlü yarışlarından biri' olduğuna inandığı sıralama performansının ardından, yarıştaki performansı kendisini şaşırttığını söyledi.

Bottas, "Bir şekilde tek turda iyiydik ama yarışta lastiklerin performansı düştükçe kaymaya başladık."

Bottas'ın yorumlarına Zhou da katıldı ve "Tek turluk hızımız üst sıralardakilere yakındı." dedi.