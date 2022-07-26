Zhou, yarış güç ünitesi sorunuyla bırakmış

Haberi dinle

Charles Leclerc'in neden olduğu güvenlik aracı periyodunun ardından Mick Schumacher ve Zhou Guanyu temas yaşamış, bunun sonucunda da Schumacher spin atmıştı.

15. olabilen Schumacher'in iki yarışlık puan serisi sona erdi ve büyük hayal kırıklığı yaşadığı görülebiliyordu.

Hakemler yaptıkları incelemenin ardından Zhou'nun aracının kontrolünü kaybederek Schumacher'e çarptığını düşündüler ve kendisine beş saniye zaman cezası verdiler.

Fakat Zhou, buna katılmıyor ve temasın doğrudan kendisiyle ilgili olduğuna inanmıyor.

Zhou, "Kendi açımdan bakarsam, 11. virajda iç taraftaydım ve yerimi korumaya çalışıyordum. O da dışarıdan devam etmeye çalışıyordu. Bir noktada viraj benim için daraldı ve temas oldu."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sanırım ikimizi de suçlamak zor ama benim yarışımı tamamen mahvetti."

"Ne yazık ki böyle şeyler olabiliyor... Artık önümüze bakmamız lazım."

"Kesinlikle hatırlamak isteyeceğiniz türden bir gün değil ancak çifte yarışlar, önümüzdeki hafta sonu daha rekabetçi olmak adına yeni fırsatlar sunuyor." dedi.

Zhou, son bölümde yarışı bırakma sebebinin de güç ünitesinde yaşadığı problem olduğunu dile getirdi.

Zhou, "Bitime 10 ila 15 tur kala güç ünitesinde sorunlar ortaya çıktı."

"Çok fazla güç kaybetmediğimizden emin olmak adına bazı şeyleri değiştirdik fakat işe yaramadı. Yarışı devam ettirmek imkansızdı ve bundan ötürü yarış bıraktık."

"Gelecekte tekrarlarını önlemek adına neler olduğunu anlamalı ve gerekli çözümleri uygulamalıyız." dedi.