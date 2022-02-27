Zhou: "Yao Ming'in basketbolda başardıklarını F1'de yapmak istiyorum"

Haberi dinle

Alfa Romeo'nun çaylak ismi Guanyu Zhou, Formula 1 tarihinde yarışan ilk Çinli sürücü olmaya hazırlanıyor.

Bugün gerçekleştirilen lansman sonrasında konuşan Zhou, "Elbette çok gururluyum. Formula 1'deki ilk yarışıma çıkacağım ve bu bana gerçekten çok ilham veriyor."

"Özellikle şampiyona tarihinde yeni bir dönemin başlangıcındayız. Takımdaki herkes, iki aracımızın da piste çıkmasını ve mümkün olduğunca iyi olmasını sağlamak için çok çaba sarf etti. Aracı, takımdaki atmosferi ve Valtteri Bottas işe takım arkadaşı olmayı seviyorum."

"Takım, sağladığımız geri bildirimler konusunda sürücülere çok güveniyor. Bu nedenle araçla ilgili izlenimlerinizi net ve özel olarak formüle etmeniz gerekiyor çünkü takımın gelişimine doğrudan katkıda bulunuyorsunuz."

"Elbette bir çaylak olduğum için öğrenecek çok şeyim var. Aracı öğrenmek, direksiyon üzerindeki tüm tuşların amacını anlamak ve benim için yeni olan tüm pistlere alışmak önemli olacak. Ayrıca takımla yakından çalışmam ve tüm takım çalışanlarıyla etkileşim kurmam gerekiyor."

Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

"Fakat şu ana kadar her şey harika gidiyor. İlk testler bitti ve önümüzde yapmamız gereken çok fazla iş var."

"Sadece Formula 1'de yer almak için bu şampiyonada olmak istemiyorum. Ülkemin benimle gurur duyması için kendimi test etmek ve neler yapabileceğimi görmek istiyorum."

"Başarılı olmak istiyorum. Belli alanlarda ilk olmak önemli. Mesela Çinli basket bolcu Yao Ming, NBA'da çok iyi oynadığında, basketbol ülkemizde çok popüler oldu. Şimdi bunu kopyalamaya çalışıyorum." dedi.

Alfa Romeo'nun testlerde yaşadığı dalgalanma sorunuyla ilgili Zhou, "İkinci gün C42'nin direksiyonuna geçtiğimde, sorun bir dereceye kadar devam etse de, takım gözle görülür şekilde durumu geliştirmeyi başardı."

"Elbette bu konu tüm takımların çalışmalarını etkiledi. Herkes bu yeni araçları daha yeni öğreniyor ve bununla başa çıkmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor."

"Böylelikle aracın dalgalanma seviyesini azaltabilir, mümkün olduğunca çok yere basma gücü üretebilir ve güvenlik konusunda iyi bir noktada olabiliriz." dedi.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Fotoğraf: Alfa Romeo