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Zhou "yakında" Alfa Romeo ile yeni kontrat görüşmelerine başlayacak

Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu, İsviçreli ekiple kontrat yenileme görüşmelerine yakında başlayacaklarını söylüyor.

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Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team

Zhou Guanyu, son iki sezondur Alfa Romeo ile mücadele ediyor ve nispeten iyi bir iş de yapıyor fakat geleceğiyle ilgili soru işaretleri mevcut.

Bunun başlıca sebebi, Hinwil merkezli ekibin yakında isim sponsoru Alfa Romeo ile yollarını ayıracak olması gibi görünüyor.

Ayrıca gelecek sezon Sauber adını taşıması beklenen İsviçreli ekip, yakında Audi'nin resmi fabrika takımı olacak ve takımda "üst düzey" pilotlar istiyorlar. Bundan ötürü şampiyon ya da yarış kazanmış isimlere yönelmeleri çok muhtemel.

Ancak Zhou Guanyu, gelecek yıl takımda kalacağından emin görünüyor ve yakında yeni kontrat görüşmelerine başlayacakları görüşünde.

Çinli sürücü şöyle konuştu: "Takım ve ben yavaş yavaş sözleşme konusunu görüşmeye başlıyoruz. Ben artık doğru zaman geldi."

"Geçen yıl sezonun bu noktasında bu konuyla alakalı çok daha endişeliydim, şu anda neredeyse hiç heyecan ya da endişem yok. Takımın sürücü kadrosundan ve çalışmalarımdan memnun olduğunu hissediyorum."

"Eskisi gibi çalışmaya devam ediyorum ve her şeyin yoluna gireceğine eminim."

"Yine de tüm bunlar vakit alıyor."

"Takımdan memnunum, birlikte çalıştığım insanlarla etkileşim içinde olmaktan ve bu işe devam etmekten mutluyum."

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