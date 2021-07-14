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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Zhou, Williams'ın 2022 pilot adaylarından birisi olabilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Son çıkan söylentilere göre Guanyu Zhou, 2022 için Williams'ın adaylarından birisi olabilir.

Zhou, Williams'ın 2022 pilot adaylarından birisi olabilir

Alpine'in genç sürücü akademisinin bir parçası olan Çinli sürücü, hem geçen yıl hem de bu yıl Formula 2'de iyi performans göstermişti.

Şu anda şampiyonayı lider götüren Zhou, Alpine'in Formula 1 aracıyla bir dizi test yaptı ve Avusturya'da Fernando Alonso'nun aracını sürerek ilk antrenman seansında piste çıktı.

Zhou eğer şampiyon olursa, gelecek yıl Formula 2'de yer alamayacak ve Alpine'in sürücü kadrosu belli olduğu için, bu takımla F1'e de geçemeyecek.

Fakat Alpine, genç sürücüyü Formula 1'e getirmenin yollarını arıyor gibi görünüyor ve son çıkan iddialara göre, Çinli sürücünün adı 2022 Williams koltuğu için geçiyor.

İngiliz ekipte hem George Russell hem de Nicholas Latifi'nin kontratı yıl sonunda sona erecek ve her ikisi de boşa çıkacak.

Russell'ın adı Mercedes'le anılırken, Latifi'nin de takımdan ayrılma durumu ortaya çıkabilir. Bu durum takımın minimum bir isme ihtiyacı olacak ve son dönemde Valtteri Bottas'ın adı Williams'la anılıyordu.

Ancak son çıkan söylentilerde Zhou'nun 2022 Williams koltuğu için adaylardan biri olduğu iddia edildi.

Eğer Zhou, Williams ile Formula 1'e adım atarsa, F1'de yarışan ilk Çinli sürücü de olacak.

Guanyu Zhou, Alpine A521

Guanyu Zhou, Alpine A521

Fotoğraf: Alessio Morgese

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