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Formula 1 Kanada GP

Zhou ve Bottas yarışa pit yolundan başlayacak

Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas, bugün gerçekleştirilecek yarışa pit yolundan başlayacaklar.

Ezel Tan
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kanada Grand Prix'sinin sıralama turlarından sonra Sauber takımı Valtteri Bottas'ın aracındaki enerji depolama ünitesini, kontrol elektroniği ünitesini ve arka kanadı değiştirdi.

Takımın mekaniklerini bu değişiklikleri yapmak için kapalı park koşullarını ihlal ettiği için Bottas yarışa pit yolundan başlayacak.

Bu, Bottas için büyük bir değişiklik anlamına gelmiyor çünkü zaten 17. olmuştu.

Ayrıca Sauber, Zhou Guanyu'nun aracının arka kanadını değiştirdi ve Çinli sürücü de yarışa pit yolundan başlayacak.

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