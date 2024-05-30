Zhou: "Uzun süre beklemek istemiyorum"
Zhou Guanyu, hedefinin 2024 sonrasında da Formula 1'de kalmak olduğunu ve menajerinin görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Fotoğraf: Erik Junius
Guangyu Zhou'nun Sauber ile olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor fakat sonrasında burada kalması pek de olası değil.
Çinli sürücünün adı Haas ile anılırken, bazı kaynaklar Alpine'le de görüşme halinde olduğunu iddia ediyor.
Zhou, hedefinin Formula 1'de kalmak olduğunu ve hem kendisinin hem de menajeri Graeme Lowdon'un diğer seçeneklere baktığını söyledi.
Zhou şöyle konuştu: “Tüm seçenekleri takip ediyoruz."
"Bunlardan biri Sauber ile sözleşme uzatmak ama biz geleceğim için en iyisinin ne olduğuna bakıyoruz."
"Sürücü piyasasındaki değişiklikler nedeniyle görüşmelere mümkün olduğunca erken başlamak çok önemli."
"Bunun için Graham'a güveniyorum ama ben de elimden geleni yapıyorum."
"İlgilerini ve uzun vadeli beklentilerini değerlendirmek için takımlarla konuşmaya başladık."
"Henüz hiçbir şeye karar verilmedi ama hangi sözleşmenin en iyisi olduğunu görmeye çalışıyoruz."
"Diğerlerinden öncen karar vermek ve yeni bir kontrat imzalamak istiyorum."
"Eğer çok uzun süre beklerseniz, sonunda çok geç olabilir.”
Zhou Guanyu, Kick Sauber C44
Fotoğraf: Sauber
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