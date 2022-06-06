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Formula 1 Haberler

Zhou: "Umarım Leclerc şampiyon olur"

Alfa Romeo pilotu Zhou Gunayu, şampiyonluk savaşını Ferrari pilotu Charles Leclerc'in kazanmasını umuyor.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Zhou: "Umarım Leclerc şampiyon olur"
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Bu yıl şampiyonluk mücadelesinin temelde Max Verstappen ve Charles Leclerc arasında geçmesi bekleniyor fakat beşinci sıradaki George Russell sadece 41 puan uzakta. Bu da şampiyonluk için hâlâ çok sayıda aday olduğu anlamına geliyor.

 Geçen yıl şampiyon, son yarışın son turunda belirlenmiş ve sezon boyunca çok keyifli bir mücadele yaşanmıştı.

Bu yıl F1'e giren Zhou Guanyu, şampiyonluk yolunda Leclerc'i desteklediğini söyledi.

Çinli sürücü, RacingNews365 ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Açık konuşmak gerekirse şampiyonluğu Charles'ın kazanmasını isterim."

"Elbette Red Bull şu anda çok güçlü görünüyor. Giderek hızlanıyorlar, bu yüzden kolay olmayacak fakat her yıl farklı bir ismin şampiyon olması hoşuma gidiyor."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo

Zhou Guanyu, Alfa Romeo

Fotoğraf: Alfa Romeo

"Charles ile iyi bir dostluğum var ve bu yüzden paramı ona yatırmalıyım!"

Zhou, Mercedes dominasyonunun ardından gridin ön tarafında daha fazla mücadele görmekten keyif aldığını da ekledi.

Zhou, "Bu yıl Red Bull ve Ferrari'nin diğer herkesin önünde olduğu açık."

"Fakat iki yıl öncesine göre durum çok daha iyi. O dönem F1'i takip ederken, Mercedes'in sürekli 1-2 olduğunu hatırlıyorum. Bu yüzden bence mevcut durum heyecan verici." dedi.

Zhou bu yıl Bahreyn'de aldığı bir puanla şampiyonayı 18. sırada götürüyor. Aynı süreçte takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 40 puan topladı.

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