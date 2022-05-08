Zhou: "Trafik yüzünden ilk bölümde elenmek sinir bozucu"

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Çinli Formula 1 pilotu, bu yıl şimdiye kadarki tüm sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başarmıştı ancak Miami'de bu seri sona erdi.

Zhou, sıralama turlarındaki son denemesinde büyük bir trafikle karşılaştı ve turunu iptal etmek zorunda kaldı. Rakipleri son anlarda derecesini geliştirince Zhou, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmiş oldu.

Tempo olarak iyi bir seviyede olduklarını söyleyen Çinli sürücü, trafik yüzünden 17. olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

Zhou, "Elbette hayal kırıklığı yaşıyorum. İlk denemde iyi bir tur atmayı başardım ve sonrasında tartıya girmem gerekti. İkinci zaman turumu atamama riskim vardı ve bundan ötürü hemen zorlamaya başlamam gerekiyordu."

Elimde sadece tek bir tur vardı. O turda da trafiğin içerisinde kaldım. Bu yüzden de pek bir şey yapamadım. Umarım bundan ders çıkarabiliriz."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bence sıralama turlarının ikinci bölümüne ulaşmak mümkündü. Sadece birkaç ondalık gerideydik."

"Artık yarışa odaklanmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok."

"Aracın hızının pozisyonları geri kazanmamıza yardım edeceğine eminim fakat puan için mücadele etmek zor olacak. Bu pistte geçiş yapmak zor çünkü çizginin dışındaki asfalt çok kaygan."

"Yine de işler nasıl gelişecek bilemeyiz. Puan savaşı vermek için en iyi konumda olmasam da pes etmiyorum." dedi.

Zhou, yarışta daha iyi olmayı ve bazı pozisyonlar kazanmayı umuyor.

"Yarışta sıralama turlarından daha güçlü olmamızı umuyorum fakat diğer tüm F1 takımları burada iyi görünüyorlar."

"Bence geçiş yapmak kolay olmayacak. Fakat yine de bazı fırsatlar çıkabilir. Bu pistte hata yapmak çok kolay ve bundan ötürü her fırsatı değerlendirmeliyiz."

"Bana göre iyi bir aracımız var. Bu yüzden mümkün olduğunca yükselmeye çalışacağız ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız."

Çinli sürücü bu yıl sadece Bahreyn'de puan alabildi.