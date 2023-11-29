Zhou: "Testte umut verici veriler topladık"
Alfa Romeo pilotu Zho Guanyu, testte kendileri adına iyi veriler topladıklarını söylüyor.
2023 Formula 1 sezonunun son testi salı günü Abu Dabi'de gerçekleştirildi ve Zhou Guanyu, günü 24. sırada noktaladı.
Çaylak testi için pist çıkan Theo Pourchaire ise 11. en iyi zamanı yaptı.
Günün ardından konuşan Zhou, topladıkları verilerden memnun olduğunu dile getirdi.
Çinli sürücü, "Abu Dhabi'deki son testleri az önce tamamladım."
"Takım olarak uzun bir sezon geçirdik ve bugün gelecek yılın hazırlıklarına yardımcı olacak umut verici veriler topladık."
"Şimdi tatili sabırsızlıkla bekliyorum ve tüm taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Gelecek sezon görüşmek üzere!" dedi.
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Theo Pourchaire ise günün ardından mutlu olduğunu fakat boynunun ağrıdığını söyledi.
Fransız pilot, "İnanılmaz bir gün daha! Formula 1 aracını yine harika bir pistte kullandım."
"Çok fazla tur attık, çok yorgunum ve boynum ağrıyor ama aynı zamanda çok mutluyum."
"Bir yarış simülasyonu yaptım, sıralama performansı üzerinde çalıştım ve takım adına çok fazla test gerçekleştirdim."
"Sezon sona erdi ve herkese destekleri için teşekkür ediyorum."
"Artık eve döneceğiz ve dinleneceğiz. Yakında görüşmek üzere!" dedi.
Son Haberler
AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var?
AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var? AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var?
Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak
Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak
FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek
FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek FIA, Masi'nin geri dönüşüne tek bir şartla izin verecek
Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda"
Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda" Norris: "McLaren 2024 için doğru yolda"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar