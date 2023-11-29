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Zhou: "Testte umut verici veriler topladık"

Alfa Romeo pilotu Zho Guanyu, testte kendileri adına iyi veriler topladıklarını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

2023 Formula 1 sezonunun son testi salı günü Abu Dabi'de gerçekleştirildi ve Zhou Guanyu, günü 24. sırada noktaladı.

Çaylak testi için pist çıkan Theo Pourchaire ise 11. en iyi zamanı yaptı.

Günün ardından konuşan Zhou, topladıkları verilerden memnun olduğunu dile getirdi.

Çinli sürücü, "Abu Dhabi'deki son testleri az önce tamamladım."

"Takım olarak uzun bir sezon geçirdik ve bugün gelecek yılın hazırlıklarına yardımcı olacak umut verici veriler topladık."

"Şimdi tatili sabırsızlıkla bekliyorum ve tüm taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Gelecek sezon görüşmek üzere!" dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Theo Pourchaire ise günün ardından mutlu olduğunu fakat boynunun ağrıdığını söyledi.

Fransız pilot, "İnanılmaz bir gün daha!  Formula 1 aracını yine harika bir pistte kullandım."

"Çok fazla tur attık, çok yorgunum ve boynum ağrıyor ama aynı zamanda çok mutluyum."

"Bir yarış simülasyonu yaptım, sıralama performansı üzerinde çalıştım ve takım adına çok fazla test gerçekleştirdim."

"Sezon sona erdi ve herkese destekleri için teşekkür ediyorum."

"Artık eve döneceğiz ve dinleneceğiz. Yakında görüşmek üzere!" dedi.

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