Zhou: "Testin ilk gününde her şey beklediğimiz gibi"

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Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleşen sezon öncesi testleri geçen seneden farklı olarak bu sene, üç gün yapılıyor.

Alfa Romeo pilotu Zhou, aracın oldukça sorunsuz olduğunu ve farkı hemen hissettiklerini açıkladı.

Zhou, "Bu herkes sadece başlangıç, ama yine de iyi bir başlangıç."

"Yapmamız gereken her şeyi tamamlayabildik. Genel olarak kendimi oldukça mutlu hissediyorum, özellikle de geçen sefer buraya ilk kez geldiğimi düşünürsek."

"Farkı gerçekten hissedebiliyorsunuz ve tur zamanlarında da belli oluyor, bu yüzden bugün oldukça mutluydum." dedi.

Test süresinin altı günden üç güne düşürülmesinin hem takımlar hem de pilotlar için büyük bir dezavantaj yaratacağı konuşuluyordu.

Zhou, bu yorumlara katılarak, "Bu yıl açıkçası daha az günümüz var."

"Shakedown'da bir fikir edinebiliyorsunuz ama bu sadece bir film çekimi, ayrıca o lastiklerle de gerçekçi bir veri göremiyorsunuz."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, in the pit lane Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ama şimdi uygun lastiklerle her şey beklediğimiz gibi pürüzsüz. Bugün ilk turun başlangıcından itibaren hemen ilerleyebildim. Geçen yıl, yılın başında mevcut hızımızdan daha fazlasını elde etmek için mücadele ediyordum." dedi.

Çinli pilot, araçta yapılan iyileştirmeler ve bunlardan ne kadar memnun olduğu hakkında da konuştu.

Zhou, "Ana hedefimiz, arka uç dengesini çözmekti. 2022'nin ikinci yarısı boyunca bunu çözmeye çalıştık."

"Görünüşe göre bunu çözdük ama bu yüzden bir araç performansı kaybettik. Ancak bu yıl, sezon başındaki performansımızı geri kazanmaya çalıştık. Bu yüzden testler için özellikle de bu sıcakta aracın en azından bitiş çizgisine ulaştığından emin olmak çok önemli."

"Geçtiğimiz sezon, diğer bir zayıflığımız ise yüksek hızdı."

"Bu yüzden bunu geliştirmeye çalışıyoruz ki bu da iyi gidiyor gibi görünüyor. Yeni düzenlemelerle birlikte herkes biraz yol tutuşu kaybettiğiniz daha yüksek bir araca sahip olmak zorunda ama biz geçen yılki durumumuzu iyileştirmeyi başardık." dedi.