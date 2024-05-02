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Formula 1

Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

Guanyu Zhou, Hulkenberg'in Stake F1'e geçişinin bu kadar erken duyurulmasına şaşırdığını fakat yalnızca bir koltuğun boşta kalmasına rağmen takımın gelecek sezon için kendisini hala bir seçenek olarak gördüğüne inandığını söyledi.

Elif Adli
chinese grand prix zhou guanyu motorsport

Guanyu, Nico Hulkenberg'in Stake F1'e katılacağı haberini beklemediğini kabul etti. Fakat kendisinin  gelecek sezon için bir seçenek olmaya devam ettiğine inanıyor.

Hulkenberg'in 2026'da Audi'ye geçmeden önce Stake F1 takımına katılacağı haberiyle Zhou ya da Bottas'tan en az birisi takımdan ayrılacak. Bu da içlerinden biri ya da her ikisi için de belirsiz bir bekleyiş anlamına geliyor.

Zhou, Hulkenberg'in 2025'te Stake F1'e katılmasıyla ilgili şöyle dedi: "Tüm bu duyuru, beklediğimden biraz daha erken gerçekleşti, ama bu durum olaylara karşı yaklaşımımı değiştirmiyor." 

"Şu an sadece takımdaki işime odaklanmaya ve takımdaki geleceğim için sahip olduğum her şeyi kanıtlamaya çalışıyorum. Elbette en iyisinin ne olduğunu görmek için farklı seçeneklere de bakıyoruz."

"Nico ile ilgili çok fazla temasım olmadı ve takımda ikinci koltuk için pek bir şey söyleyemem. Bana göre Andreas Seidl, ben ve Valtteri de dahil olmak üzere tüm olası seçenekleri değerlendiriyor."

Alpine, Zhou için bir seçenek mi ?

Zhou, eski bir Alpine genç sürücüsü olduğu için Esteban Ocon veya Pierre Gasly'den birisinin yerine Fransız ekibe katılabilir.

"Renault'dan ayrılırken anlaşmazlığa düşmedik, hatta bana kalırsa  oldukça iyi geçti."

"O sırada sadece Sauber-Alfa Romeo'da koltuk vardı ve benimle yollarını ayırdılar. Bu da akademi pilotu olarak sözleşmemin sonu oldu çünkü beni Formula 1'e yükseltmediler."

"Bence aramızda hâlâ bir ilişki var ve fırsatlar açısından bir şeyler var ama ne kadar? Bundan emin değilim, bunu söylemek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum."

"Fakat tabii ki bakıyorum ve benim için en iyisinin hangisi olduğunu görmeye çalışıyorum."

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, gets emotional on the grid after the race

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, gets emotional on the grid after the race

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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