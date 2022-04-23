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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak

Zhou Guanyu, Emilia Romagna GP sprint yarışında geçirdiği kazanın ardından Alfa Romeo'nun aracın tamirinde izin verilen zamanı aşması nedeniyle yarışa pit yolundan başlayacak.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Abdullah Çelik
Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak
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Zhou, Imola'daki Sprint yarışının ilk turunda Pierre Gasly ile yaşadığı temasın ardından aracının önünden ve arkasından ağır hasar almıştı.

Alfa Romeo ekibi kazanın ardından aracı toparlamak için yoğun çaba gösterse de tamir işlemini zamanında ve kapalı park kurallarına uygun bir şekilde tamamlayamadı.

Bu olay hakemlere iletildi ve yarış hakemleri gecikme nedeniyle Zhou'ya pit yolundan başlama cezası verdiler. Zhou, Sprint yarışını tamamlayamadığı için zaten yarışa 20. sıradan başlayacaktı.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, climbs out of his damaged car

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, climbs out of his damaged car

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın ardından konuşan Zhou, startın ardından iyi mücadele ettiğini ve temas yaşamadan önce Gasly'i geçtiğini düşündüğünü söylemişti.

Zhou, "İlk turda, iki ve üç araçla oldukça iyi bir mücadele verdim."

"Daha sonra 9. viraja doğru, sanırım Mercedes'lerden birinin Pierre'e karşı savunma yaptığını gördüm ve dışarıdan gelerek onu geçme şansı buldum."

"Fren yaptığımda geçişi tamamlamıştım. Daha sonra virajdan çıkarken büyük bir darbe aldım ve bu sürpriz oldu. Çünkü bundan önce geçişi tamamladığımı düşündüm."

"Bu yüzden ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Fakat yarışın böyle bitmesi hayal kırıklığı oldu çünkü bu hafta sonu iyi bir potansiyelimiz vardı." demişti.

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