Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak

Zhou, Imola'daki Sprint yarışının ilk turunda Pierre Gasly ile yaşadığı temasın ardından aracının önünden ve arkasından ağır hasar almıştı.

Alfa Romeo ekibi kazanın ardından aracı toparlamak için yoğun çaba gösterse de tamir işlemini zamanında ve kapalı park kurallarına uygun bir şekilde tamamlayamadı.

Bu olay hakemlere iletildi ve yarış hakemleri gecikme nedeniyle Zhou'ya pit yolundan başlama cezası verdiler. Zhou, Sprint yarışını tamamlayamadığı için zaten yarışa 20. sıradan başlayacaktı.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, climbs out of his damaged car

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images